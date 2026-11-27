María Teresa Rodríguez fue una de las más de 20 personas despedidas de Teletica en setiembre. (Cortesía/Cortesía)

Dos meses después de quedar fuera de Teletica, la presentadora María Teresa Rodríguez volvió a aparecer en la pantalla chica y lo hizo en una televisora que conoce muy bien.

La exreina de belleza sorprendió este viernes 27 de noviembre al aparecer como presentadora del programa Giros, de Repretel, donde está sustituyendo a Charlyn López, quien anda disfrutando de unos días en Las Vegas.

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La llegada de Tere al espacio matutino representa un regreso a una casa televisiva en la que ya tiene bastante historia, pues no es la primera vez que trabaja para ese canal.

Rodríguez formó parte del programa Combate entre 2011 y 2013, una etapa en la que se dio a conocer ante el público de Repretel. Años después volvió a la televisora, esta vez como presentadora de Giros, espacio al que se incorporó en abril de 2021.

Su paso por ese programa se extendió hasta mayo del 2022, cuando se despidió de sus compañeros y de los televidentes.

Ahora, más de cuatro años después de aquella salida, María Teresa vuelve a ponerse frente a las cámaras de Repretel, aunque en esta ocasión lo hace como presentadora invitada.

Su aparición también llama la atención porque ocurre poco tiempo después de que se conociera su salida de Teletica, donde quedó fuera tras el cierre de 7 Estrellas, programa que estuvo al aire durante 27 años.

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Por ahora, queda la expectativa de saber si esta participación será solamente una sustitución temporal o si podría abrirle nuevas puertas en la televisión nacional.