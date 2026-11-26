Charlyn López, presentadora de televisión, tiene varios meses soltera tras separarse del padre de sus dos hijos. (redes/Instagram)

Apenas horas días después de confirmar que su matrimonio de 14 años llegó a su fin, Charlyn López sorprendió a sus seguidores al compartir que se encuentra disfrutando de un viaje fuera de Costa Rica.

La expresentadora de televisión publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que dejó ver que se fue hasta Las Vegas, Estados Unidos, aunque hubo un detalle que llamó la atención, pues no contó si anda sola o acompañada.

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La publicación llega poco después de que Charlyn conversara con La Teja y confirmara que se separó de Pablo Ramírez, con quien compartió 14 años de matrimonio y formó una familia.

Charlyn López hizo esto después de anunciar su soltería

La conductora de Giros explicó que la decisión se tomó en buenos términos y que entre ambos se mantiene el cariño y el respeto, especialmente por sus dos hijos.

Ahora, la empresaria parece estar aprovechando estos días para cambiar de ambiente y disfrutar de otro destino, aunque prefirió mantener en privado los detalles de su escapada.

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Por el momento, no ha revelado si viajó con amigas, si es de trabajo o si decidió darse unos días para ella misma. Lo cierto es que sus seguidores ya saben que anda en la llamada Ciudad del Pecado, pero no quién le hace compañía.

Dicen que la presentadora de entretenimiento de Noticias Repretel lleva al menos tres meses separada y aún no ha confirmado las razones por las que tomaron dicha decisión.