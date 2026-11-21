Charlyn López lleva varios días alejada de la pantalla porque disfruta de un gran momento lejos de Costa Rica.

La guapa presentadora de televisión no ha aparecido en los últimos programas de Giros ya que anda de paseo por México.

Charlyn López está disfrutando de las bellezas de México antes de que llegue su gran temporada de trabajo en las transmisiones televisivas de diciembre. (Instagram/Instagram)

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En redes, la macha ha compartido lo bien que la está pasando en tierras aztecas, como por ejemplo este viernes que fue de paseo a Teotihuacán, donde están las famosas pirámides del Sol y la Luna. También visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Charlyn López es muy talentosa y querida

La ausencia de Charlyn en la televisión se reciente ya que ella es una de las presentadoras más queridas y talentosas de Repretel y de la pantalla local.

Charlyn López en Teotihuacán, donde se encuentran las famosas pirámides del Sol y la Luna. (Instagram/Instagram)

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Debido a la ausencia de la orotinense, en los últimos días el programa matutino es presentado únicamente por Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez y Diego Vargas, el famoso mochilero.

Char se está echando un descansito ya que diciembre es, tradicionalmente, de mucho trabajo para ella, pues participa en la mayoría de las transmisiones especiales de diciembre de la televisora de La Uruca.