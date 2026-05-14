Charlyn López le cambia el rumbo a su vida y da uno de los pasos que más soñó

La presentadora y modelo Charlyn López está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

Justamente cuando cumple 36 años este 16 de mayo, también se prepara para abrir las puertas de un peculiar proyecto que soñó prácticamente desde que era una chiquilla: su propio negocio de pollo frito.

El emprendimiento se llama La Pechuguita y abrirá oficialmente este sábado en Plaza Mango, en Orotina, en medio de muchísima ilusión, nervios y trabajo familiar.

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Para Charlyn, este paso representa mucho más que un negocio. Es la confirmación de que los sueños sí pueden llegar en el momento correcto.

Charlyn López dijo que quería afianzar su carrera en televisión y sus proyectos como creadora de contenido antes de lanzarse al mundo del emprendimiento. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La exreina de belleza asegura que durante años quiso emprender, pero entendía que primero debía sentirse estable en otras áreas de su vida.

“Cuando uno está empezando en una vida laboral más estable quiere estar más macizo en todo: en sus ideas, tiempos, en su familia, para luego emprender y eso es lo que me está pasando a mí ahora”, afirmó en entrevista con La Teja.

Un sueño que nació desde niña

Aunque muchos podrían pensar que el negocio nació hace poco, la realidad es que Charlyn llevaba años imaginando una venta de pollo frito.

“Siempre he pensado que el pollo frito es un muy buen negocio, no sé por qué, desde que soy chiquilla yo siempre decía que quiero una venta de pollo frito”, recordó entre risas.

Incluso, confesó que su esposo se sorprendía cada vez que ella repetía ese deseo.

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“Mi esposo se reía y me decía: ‘¿No quiere otra cosa?’ y yo: ‘no, quiero una venta de pollo frito’”, contó.

La oportunidad finalmente apareció hace aproximadamente un año, cuando su esposo y su hermano construyeron unos locales comerciales en el centro de Orotina.

“Cuando ellos hicieron eso dije: ‘aquí está mi oportunidad’. Entonces hablé con él para que me guardaran un espacio para mi local de pollo frito”, recordó.

Así nació La Pechuguita, un local pequeño y familiar que ofrecerá diferentes opciones de comida rápida basadas en pollo frito.

Charlyn López también se estrenará como jefa gracias a su negocio. Contó que su hermano y la novia y dos conocidas más trabajarán en su venta de pollo frito. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

El curioso origen de “La Pechuguita”

El nombre del negocio también tiene una historia muy particular y ligada directamente a su trabajo en televisión.

Según contó, ese es el apodo que le puso un compañero de trabajo y a ella le pareció “gracioso” llamar así a su negocio.

El proyecto ha sido prácticamente familiar desde el inicio. Su esposo ha sido uno de sus grandes apoyos y juntos han corrido para tener todo listo antes de la inauguración.

“Mi esposo me metió mucho el hombro en este proyecto”, destacó.

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Una receta especial y mucho aprendizaje

Aunque Charlyn reconoce que no sabía nada del negocio gastronómico, decidió tomarse el proyecto muy en serio y hasta compró una receta especial de pollo frito que le encantaba desde hace años.

“Compré la receta porque hay un lugar donde venden pollo que a mí me encanta y a mucha gente conocida también”, explicó.

A partir de ahí, empezó un intenso proceso de capacitación sobre marinado, empanizado, temperaturas, aceite y cocción. La presentadora asegura que el aprendizaje ha sido enorme.

“No tenía idea de nada. Estoy aprendiendo todo. Soy nueva en todo pero ahí uno va viendo, todo en la vida es prueba y error”, comentó.

Charlyn López ya hasta le tiene perfil en Instagram a su negocio de La Pechuguita. Fotografía: Captura. (Cortesía/Cortesía)

“Estoy en un momento muy lindo”

Más allá del negocio, Charlyn siente que esta nueva etapa llega en el mejor momento de su vida.

“Estoy en un momento muy lindo. Me siento muy plena, muy satisfecha y más madura”, afirmó.

También confesó que el miedo apareció varias veces, especialmente pensando en la posibilidad de fracasar, pero decidió no dejarse vencer.

“Lo más desafiante es el susto de que uno sin querer piensa que si le va mal, pero eso hay que desecharlo”, subrayó.

Y dejó un mensaje para quienes sueñan con emprender, pero todavía sienten que no pueden hacerlo.

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“Siempre digo que el momento adecuado es el tiempo de Dios y este era. Esto era lo que tenía que pasar en esta etapa de mi vida”, refirió.

La idea de Charlyn es seguir creciendo poco a poco y, si todo sale bien, expandir el negocio en el futuro.

Por ahora, lo importante para ella es disfrutar este paso que soñó desde niña y que hoy finalmente se convierte en realidad.