Farándula

Charlyn López roba el aliento desde la playa

Presentadora de Repretel presumió toda su belleza y salió bien piropeada

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Por Manuel Herrera

La presentadora Charlyn López volvió a acaparar miradas en redes sociales al compartir unas fotografías desde la playa que dejaron a más de uno sin palabras.

La figura de Repretel y conductora de Giros publicó varias imágenes en las que luce su figura con distintos vestidos de baño, provocando muchas reacciones entre sus seguidores.

Charlyn López
Charlyn López presumió sus curvas y su belleza durante Semana Santa. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

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“Presumiéndoles mi vestido de baño”, escribió en una de las publicaciones que rápidamente se llenó de halagos.

Hasta conocidas reaccionaron

Las fotos no solo llamaron la atención de sus fans, sino también de reconocidas figuras como Glenda Peraza y Marcela Negrini, quienes no dudaron en comentarle.

Charlyn López
Charlyn López recargó baterías para reiniciar este lunes con su trabajo en televisión tras el receso de Semana Santa. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

“Sin palabras”, “¡qué preciosa!”, le escribió Peraza. “Divina”, reaccionó Negrini.

Un descanso bien disfrutado

En otra publicación, Charlyn resumió su Semana Santa con una descripción que muchos quisieran replicar.

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“Sol, playa, arena, sin maquillaje, sin tacones, sin peinarme y durmiendo ocho horas. ¡Feliz Semana Santa!”, afirmó.

Charlyn López
Charlyn López es una de las presentadoras más bellas de la televisión costarricense. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Las imágenes, acompañadas de ese mensaje, reflejan el descanso que aprovechó al máximo.

Se acabó lo bueno

Eso sí, la también exreina de belleza deberá dejar atrás esos días de relax, ya que este lunes vuelve a la rutina con las madrugadas y el ritmo acelerado que implica su trabajo en televisión.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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