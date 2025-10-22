Charlyn López reaparece con un fotón que enamoró a muchos

La presentadora de Repretel, Charlyn López, volvió a acaparar miradas este martes con una foto en Instagram que demuestra por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la televisión costarricense.
Una imagen que roba suspiros
Mientras se convalece en su casa, tras la operación preventiva a la que se sometió la semana pasada, Charlyn compartió un fotón en blanco y negro en la que presume su belleza, sensualidad y dotes de modelo.
La macha lució un vestido de transparencias que dejó ver sus curvas, y la fotografía fue tomada por Luis Alonso Ramírez, conocido como Oso Hormiguero, uno de los fotógrafos favoritos de varias figuras del espectáculo tico.
Amigos y seguidores no dejaron pasar la publicación
La foto no pasó desapercibida entre los fans de la presentadora y otras figuras de la televisión. Entre los comentarios destacan el de María Teresa Rodríguez, de canal 7, quien opinó: “¡Qué preciosa que sos!”.
Otros seguidores escribieron: “Muy linda”, “hermosa”, “divina”, “preciosa”. Charlyn, poco a poco, retoma su actividad en redes tras la alarma que causaron sus fotos hospitalizada, en las que se le veía con bata médica y vías en el brazo.
Tranquilidad sobre su operación
La presentadora de Giros aclaró a La Teja la semana pasada que la cirugía era un procedimiento programado y preventivo, sin riesgo grave para su salud.
“Fue algo que tenía planificado, no es nada malo”, comentó, asegurando que ahora se encuentra recuperándose en casa y recibiendo el cariño de sus seres cercanos.