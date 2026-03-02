Charlyn López se desbordó en halagos para el hijo de Harrick Mc Lean: ¿por qué?

Charlyn López compartió este momento especial junto a Harrick Mc Lean Morales y su pareja. (Alonso Tenorio)

La presentadora costarricense Charlyn López no se guardó nada y dedicó un mensaje cargado de cariño al hijo del narrador deportivo de Radio Monumental, Harrick Mc Lean Allen.

Se trata de Harrick Mc Lean Morales, quien vive una etapa muy especial junto a su pareja, pues están a la espera de su bebé.

Charlyn López compartió la foto. captura (captura la teja/Charlyn López)

Por medio de su cuenta de Instagram, la macha compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Harrick y a su pareja, a quien ya se le nota la pancita de embarazo. La imagen de inmediato enterneció a sus seguidores.

En la publicación, Charlyn no dudó en expresar su emoción: “¡Felicidades a estos papitos! Los quiero mucho”.

El gesto dejó claro el cariño que les tiene y no pasó desapercibido entre quienes siguen a la comunicadora.

Desde La Teja les deseamos muchas felicidades en esta nueva y emocionante etapa.