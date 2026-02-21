A Charlyn López la embarcaron horrible al aire y en vivo en programa de Repretel (video)

La presentadora Charlyn López pasó este viernes por momentos de mucha congoja luego de la horrible embarcada en vivo que protagonizó en el programa Giros, de Repretel, por culpa de un compañero.

La conductora de la revista matutina de canal 6 participaba junto a Rafa Pérez y Maricríz Rodríguez en el segmento “El que sabe, sabe”, cuando una respuesta que dio al aire provocó risas, asombro y hasta burlas en el set.

Charlyn López es presentadora de Giros. (Instagram/Instagram)

Una pregunta sobre mastodontes la metió en problemas

El periodista Cristian Tristán, encargado de presentar el divertido segmento, lanzó una pregunta que terminó en vacilón.

“¿Los colmillos del mastodonte para qué servían?”, cuestionó Tristán a sus compañeros de Giros.

Las opciones eran claras:

Para defenderse

Para escarbar y alimentarse

Para nadar

Al momento de responder, Charlyn López, exreina de belleza y figura de la televisión costarricense, se inclinó por la última opción: para nadar. Lo hizo convencida de que era la respuesta correcta, pues —según se supo después— uno de sus compañeros detrás de cámaras le “sopló” esa alternativa.

Charlyn López sufrió una embarcada en televisión costarricense

“Por Dios, Charlyn”: así reaccionaron en el set

La respuesta dejó desconcertados a todos.

“Por Dios, Charlyn”, reaccionó Rafa sorprendido con la respuesta de la exreina de belleza.

De inmediato, el set de Giros estalló en carcajadas. La situación tomó por sorpresa a la presentadora, quien intentó explicar lo sucedido asegurando que se había equivocado, aunque pocos le creyeron.

El momento se volvió aún más incómodo cuando, tras el segmento, Rafa Pérez decidió “increparla” en redes sociales.

“Acaba de terminar El que sabe, sabe; es la primera vez que gano pero Charlyn, venga, respondió algo pero suave un toque, la embarcaron”, dijo Rafa quien pegó la respuesta al responder que los colmillos servían al mastodonte para escarbar y alimentarse.

La reacción no se hizo esperar y Charlyn explicó lo ocurrido en medio del vacilón.

“Me dijeron que era la opción tres”, dijo Charlyn en medio de un burumbún que se armó en el set por la situación.

Charlyn López explica lo que pasó

Por su parte, Tristán reveló más detalles del curioso momento:

“Esto fue lo que pasó: Charlyn ni vio las opciones, ella solo esperaba que Víctor (el compañero detrás de cámaras) le soplara”, dijo Tristán.

