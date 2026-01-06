Charlyn López celebró un año más en Repretel y esto le dijo Glenda Peraza

Horas después de finalizar su participación en Toros del 6, Charlyn López celebró un año más en Repretel y lo que nadie esperaba fue la sorpresiva reacción de Glenda Peraza a lo que dijo la guapa presentadora de Giros.

La celebración no pasó desapercibida y desató una lluvia de comentarios, elogios y mensajes de cariño de figuras muy conocidas de la televisión nacional.

Charlyn López cumplió seis años de trabajar en Toros del 6. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Charlyn López da detalles de su recuperación tras cirugía “preventiva” y confirma cuándo volverá a Repretel

Seis años en Toros del 6 y mucho orgullo

Este lunes, Charlyn López festejó que, con el cierre de la temporada taurina 2025-2026, cumplió seis años trabajando en Repretel en las transmisiones de Toros del 6, algo que aseguró la llena de orgullo y satisfacción.

“¡1 año más! Haciendo cuentas, llevo seis años en toros y siempre agradecida con Dios por el trabajo. No saben lo bien que la pasamos y lo que me gusta esta temporada”, afirmó López, quien llegó por primera vez a Repretel en el 2017.

LEA MÁS: Charlyn López reaparece con un fotón que enamoró a muchos

Charlyn López junto al humorista e imitador Fabián Murillo en una de las transmisiones de Toros del 6. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

Glenda Peraza dejó a todos con la boca abierta

Ante el posteo de la vecina de Orotina, muchas personas reaccionaron, pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Glenda Peraza, una de las exfiguras más recordadas de Repretel.

La presentadora le dejó un mensaje corto, pero muy revelador, en el que evidenció la admiración que siente por Charlyn.

“La que es linda es linda”, refirió Peraza sobre la exreina de belleza, acompañando el comentario con emoticones de mariposas, bailarinas y corazones.

Sorprendida por el gesto, Charlyn López no tardó en responder con un sencillo pero cariñoso: “Aww, igualmente”.

LEA MÁS: Charlyn López compartió una foto desde un hospital y encendió la preocupación entre sus seguidores

Figuras de canal 7 y canal 6 también la llenaron de elogios

Aunque el comentario de Glenda Peraza fue uno de los más llamativos, otras figuras del medio televisivo también aprovecharon para destacar el talento y carisma de Charlyn.

“¡Hermosa! Siempre tan orgullosa de vos. Tu trabajo es impecable”, le escribió la presentadora de canal 7, María Teresa Rodríguez.

Por su parte, Ítalo Marenco, excompañero de López en Repretel y hoy figura de canal 7, también reaccionó al posteo.

Charlyn López hizo esta publicación sobre su participación en Toros del 6 y así reaccionó Glenda Peraza. Fotografía: Captura Instagram Charlyn López. (Instagram/Instagram)

“Mucho talento”, le expresó Ítalo a su excompañera y gran amiga.

Además, Jade Venegas, una de las nuevas figuras de canal 6, le recalcó su cariño a Charlyn con un emotivo “te amo” en inglés.

LEA MÁS: (Video) Charlyn López revela el cambio que vivió en Repretel tras ser contratada oficialmente