Meses antes de separarse de su marido, Charlyn López cumplió uno de sus sueños más grandes y confesó a La Teja lo clave que fue su ahora expareja en lo que logró.

En mayo, la presentadora de televisión y modelo debutó en los negocios con la apertura de La pechuguita, una venta de pollo frito en Orotina, Alajuela.

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Charlyn López y Pablo Ramírez compartieron juntos la apertura de La pechuguita. (Cortesía/Cortesía)

Un sueño de toda la vida

La exreina de belleza soñaba desde niña con tener un negocio de ese tipo, según dijo a La Teja en una entrevista que nos dio esa vez hablando sobre su debut “empresarial”.

“Siempre he pensado que el pollo frito es un muy buen negocio, no sé por qué, desde que soy chiquilla yo siempre decía que quiero una venta de pollo frito”, nos dijo en mayo.

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Para ese entonces, Charlyn y Pablo Ramírez, su ahora expareja, estaban bien en su relación sentimental, pues ella contó lo crucial que fue él en impulsar su sueño.

“Mi esposo se reía (sobre su idea de una venta de pollo frito) y me decía: ‘¿No quiere otra cosa?’ y yo: ‘no, quiero una venta de pollo frito’”, contó.

Charlyn López soñaba con tener una venta de pollo frito y su sueño se le hizo realidad en los primeros meses de este 2026. (Cortesía/Cortesía)

“Me metió mucho el hombro en este proyecto”

En los primeros meses de 2025, Pablo Ramírez y su hermano construyeron unos locales comerciales en el centro de Orotina y la guapa figura de canal 6 le pidió a él reservar un espacio para su venta de pollo.

“Cuando ellos hicieron eso dije: ‘aquí está mi oportunidad’. Entonces hablé con él (con Pablo) para que me guardaran un espacio para mi local de pollo frito”, recordó.

También destacó: “Mi esposo me metió mucho el hombro en este proyecto”.

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Este miércoles, Charlyn confirmó en exclusiva a La Teja que se separó de su marido y aunque no entró en detalles como qué pasará con el negocio, sí recalcó que la ruptura se dio en paz y siempre pensando en el bienestar de los dos hijos que tienen, de 15 y 12 años.