María Torres vive el momento que una vez pensó que jamás llegaría; ¡muchas felicidades!

María Torres pasa por un gran momento de su vida. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los momentos que una vez creyó que no viviría, sorprendió a María Torres hace poquitos días.

El jueves 10 de julio, a las 7:48 de la noche, nació Maya Lucía, su primera nieta, hija de su hijo mayor Simón Acosta y de la esposa de él, la periodista Gabriela Moreira.

Fue Moreira quien dio a conocer, este sábado, a través de sus redes, que Maya ya está en este mundo y mencionó que “nació entre música, risas, lágrimas y mucha expectativa”.

“Fuerte desde el primer momento, Maya Lucía entró a este mundo con una mirada curiosa y un puñito lleno de emociones. Nos gustaría que le den la bienvenida a esta nueva integrante de nuestra familia que estará llenando nuestra vida, y la del mundo entero, con aventuras y amor”, escribió Moreira.

La llegada de Maya a este mundo es más que especial para María Torres, quien el 1.° de marzo pasado, dijo a La Teja que la etapa de ser abuelita era una que ya había descartado, pues el tiempo pasaba y ninguno de sus hijos le daba nieto.

María Torres junto a sus hijos María José (blusa blanca), Simón y la esposa de él, Gabriela Moreira. (Facebook/Facebook). (Facebook/Facebook)

“Ya había desechado la idea, decía que ya me pasó el ‘telele’, pero me volví tres veces loca (cuando supo que sería abuela), me compuse y ya me volví a enloquecer otra vez”, dijo con gracia a La Teja esa vez.

Sobre lo que representaba la llegada de su nieta, en aquel momento mencionó: “Fue una noticia maravillosa que no esperábamos recibir y fue el mejor regalo de la vida. Fue muy hermoso. Esta bebé va a ser recibida con un amor impresionante por toda la familia”.

La actriz de Gallito Pinto y Caras Vemos mencionó esa vez que su otra hija, María José Quesada, de 29 años, estaba feliz porque iba a ser tía por primera vez.

“Superemocionadas estamos aquí en la casa, María José y yo. Muy contentas. María José, enloquecida que va a ser tía, y yo enloquecida y media de que voy a ser abuela. Ahora se cumple lo que me dijeron en una función un día de estos de que yo era una abuelita ‘cool’, entonces supongo que si se cumple, voy a hacer una abuelita ‘cool’”, agregó.

Esta es una de las fotografías de Maya Lucía, la primera nieta de María Torres, que compartió la feliz nueva mamá en redes. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

Torres aún no se presume en redes en esa faceta, pero algunas hermosas fotografías de su nieta fueron compartidas este sábado por la nueva feliz mamá.

A todos en la familia les deseamos muchas felicidades con la nueva tierna integrante.