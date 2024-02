Marianela Valverde contó su caótica experiencia junto a miss Universo Sheynnis Palacios

La modelo Marianela Valverde y la miss Universo Sheynnis Palacios.

La modelo Marianela Valverde fue una de las pocas famositicas que tuvo la oportunidad de conocer este martes a la miss Universo Sheynnis Palacios.

A ella la invitó una de las marcas con las que trabaja y, según confesó, jamás pensó que llegaría hasta a hablar con la reina de belleza, sino, de lo contrario, se hubiera vestido diferente.

La guapa dijo haberse sentido muy incómoda con la ropa que usó en especial con los zapatos que eligió porque la hacía ver muy baja a la par de ella.

Dicho encuentro con la miss Nicaragua 2023 tampoco lo olvidará por toda la situación caótica que vivió y por un comentario que ella mismo dijo cuando estaba frente a ella.

Según contó en un en vivo en su Instagram tuvo la oportunidad de pasar dos veces a tomarse la foto con ella, pero que en la segunda ocasión un guarda de seguridad la reconoció y le dijo: “¿ya usted no había pasado?”.

Nela, como le dicen de cariño, contó que a ella de la premura solo le dijo que sí y que la volvieron a pasar por “asuntos políticos”.

La modelo Marianela Valverde fue una de las invitadas a la conferencia de Sheynnis Palacios.

“Eso fue todo lo que dije porque no me dio tiempo porque todo era foto y foto y chao. Asuntos políticos, o sea, pero yo quise decir que me mandaron por asuntos políticos de la empresa, de la marca, del patrocinador”, mencionó.

Segundos después de su comentario dice que todos los de seguridad empezaron a comunicarse por radio y después se llevaron a la miss Universo para otro lugar.

“Los de seguridad empezaron a decir: ‘aquí nadie entra, aquí nadie sale’, yo pensaba: ‘¿qué es esto?, nos tienen de reheen...’. Uno dice: ‘en Costa Rica uno jamás imagina que pueda pasar algo grave’”, mencionó.

La modelo agregó que al ratito escuchó a los de seguridad decir que: “es que se infiltró alguien de política”.

La modelo contó entre risas que seguro todo ese despelote fue por su comentario, pero que como iba a para otro evento decidió irse de una antes de que se armara más el alboroto y la buscara el de seguridad.