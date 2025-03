Marianela Valverde fue advertida por dos brujas en medio de su embarazo

Marianela Valverde espera con muchas ansias el mes de julio porque será cuando nazca su primera hija, Macarena. Fotografía: Cortesía Marianela Valverde. (Cortesía/Cortesía)

En medio del embarazo de su primera hijita, que se llamará Macarena, Marianela Valverde fue advertida por dos brujas amigas suyas hace unas semanas.

La expresentadora de Repretel reveló eso días atrás en el pódcast “Aquí entre nos”, el nuevo proyecto farandulero de La Teja.

Según Nela, sus habilidosas amigas le aseguraron que Maca no será la única hija que tendrán ella y su esposo, el empresario Juan David Cardona, sino la primera de dos hijos que llenarán de felicidad sus vidas.

“Tengo dos amigas que son brujas, una es por nacimiento y genéticamente y todo, y la otra es por pasión porque estudia; pero me han dicho que voy a tener dos (hijos). Ya en algunas lecturas anteriores que me habían hecho me dijeron que iban a ser dos: un niño y una niña, pero cuando fue solo una niña, yo di por un hecho de que sí habían adivinado porque tuve dos embriones y uno era de una niña y otro de un niño”, refirió Nela.

Valverde y Cardona quedaron embarazados a finales del 2024 tras una dura lucha de tres años, debido a que la pareja tenía problemas de fertilidad. Ante eso, se sometieron a varios tratamientos de fertilización in vitro que, finalmente, dieron resultado positivo hace casi seis meses.

Aunque había dos embriones (uno de hombre y otro de mujer) con las mismas posibilidades de vivir, el que logró desarrollarse y “acoplarse” a ella fue el de la niña, lo que hizo a Nela creer que se cumplió lo que le habían dicho sus amigas brujas.

“Ahí yo me di por complacida con la adivinación, pero no se quedó ahí. Me decían que no eran esos, que la niña ya viene en camino, pero que viene un varoncito después y lo digo para que todos sean testigos de esto. Me dijeron que viene un varoncito después de Macarena”, destacó Valverde.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona están muy felices y agradecidos con Dios por el milagro que les hizo de convertirlos en papás tras tres años de lucha.

¿Qué opina de ser mamá por segunda vez?

Aunque anheló con toda su vida y corazón ser mamá, la predicción de un segundo hijo no le hace del todo gracia a Nela, pero al final deja todo en manos de Dios.

“Yo digo que no (que la predicción no es verdadera), con qué tiempo y con qué todo, pero eso dicen. Que sea lo que Dios quiera. Los embarazos tampoco son fáciles y yo quiero hacer hincapié en eso, de que la gente romantiza todo y no. Yo confieso que los primeros dos meses decía que paren el mundo, que me quería bajar y en qué me había metido”, reconoció.

El sentimiento de culpa que le provocó eso que vivió en las primeras semanas de su embarazo fue tal que hasta tuvo que ir a la psicóloga. “Llegué llorando donde la psicóloga y le dije que cómo era posible que después de todo lo luchado yo ya no quería (ser mamá) y sí, llorando, porque me sentía culpable y la psicóloga me dijo que así pensaban el 95 por ciento de las embarazadas. ¡Qué afortunadas las embarazadas a las que no les da nada!”, comentó.

Sobre la eventual llegada de un segundo hijo, Nela dice que racional y conscientemente piensa que solo será Macarena y por eso está disfrutando el proceso, a pesar de los altibajos del inicio.

“He ido aprendiendo a vivir el embarazo desde el amor y no desde el miedo, porque sino, uno no lo disfruta y yo no me quiero arrepentir el día de mañana”, dijo.

El miedo ha estado presente en varios momentos de esta etapa ya que al ser un embarazo de alto riesgo hasta a estornudar y salir a caminar con los perros en la mañana le da temor.

“Es que uno no sabe, más que soy primeriza y mi embarazado no es común y lo que siento que pasa es que no hay una buena educación, ni siquiera en nuestro cuerpo, las mismas mujeres sabemos hasta dónde podemos llegar o no”, consideró.

Marianela Valverde no romantiza el embarazo porque afirmó que ha pasado por etapas bastante duras y hasta culpa ha sentido.

Marianela Valverde: “Sé que voy a cometer muchos errores”

También aceptó sentir temor por lo que viene una vez que tenga a su princesa en brazos. “A mí me da miedo lo que viene, voy a ser honesta, porque sé que lo que viene va a tener sus retos. Sé que voy a cometer muchos errores, pero voy a dar lo mejor de mí como lo he tratado de hacer en todo el proceso”, afirmó.

Respecto a cómo piensa que será como mamá no dudó en decir que será algo “militar”, pero tiene la preocupación de que su esposo será un alcahuete con la bebé, algo que deberá hablarlo con él antes de que nazca Maca.

“Creo que voy a ser una mamá militar, soldado, y mi esposo, el alcahuete. Es algo que me preocupa y le he dicho (a Juan David) que nos tenemos que sentar a hablar seriamente de eso porque él ya está perdido”, mencionó.

Nela y Juan David dieron a conocer que serían papás a inicios de febrero y desde entonces a la pareja no le dejan de llover los buenos deseos y las felicitaciones por la dulce espera.