Marianela Valverde pasará un cumpleaños muy diferente y agradece tener a su bebé aún en su vientre

Marianela Valverde, modelo y expresentadora de Combate, dice que su mayor regalo de cumpleaños es que su bebé siga más tiempo en su vientre. (redes/Instagram)

La modelo Marianela Valverde estará de manteles largos este martes 10 de junio y no podrá celebrarlo por todo lo alto como años anteriores, pues aún sigue en cama tratando de retener a su bebé más días en su vientre.

La expresentadora de Combate confesó que este mes será bastante “particular y distinto” para ella, pero que aún así no deja de agradecer a Dios que su hija, Macarena, ya llegó a la semana 32 de gestación, luego que días atrás casi le toca dar a luz.

Ella acostumbraba a celebrar su cumple casi que todo el mes, con diferentes festejos y salidas con sus amigos; sin embargo, esta vez le tocará pasarlo en cama, pues aún debe continuar en reposo por recomendación médica.

El sábado contó que los doctores ya le advirtieron que su hija deberá nacer en la semana 36; es decir, a los ocho meses de gestación, por lo tanto, ahora lo importante es tratar de retenerla este último mes en su vientre.

“El año pasado estaba muy triste porque cumplía años y no lograba ser mamá y el panorama se veía como turbio y este año cumplo años siendo mamita. No voy a poder celebrar como siempre me ha gustado hacer, incluso me va a tocar celebrar mi cumpleaños en cama, es mañana mi cumpleaños, y ni siquiera he hecho mucho alboroto ni nada, porque precisamente estoy concentrada en otras cosas. El tiempo se me ha pasado volando, yo comúnmente el 1 de junio tengo todo el mes planificado y este año yo digo: ‘pucha qué vacilón ni siquiera he caído en cuenta que es mañana’, he estado tan concentrada en otras cosas que ni siquiera le he dado importancia a mi celebración, a mi cumpleaños”, reflexionó en sus historias de Instagram.

Marianela Valverde pasará un cumpleaños muy distinto

Ella dice estar consciente que ahorita lo más importante es su bebé y que después habrá tiempo para celebrar sus 42 años. Aún así su esposo Juan David Cardona ya le advirtió que algo harán para celebrar en su casa para que tampoco la pase tan triste.

Nela dice estar viviendo un “día a la vez” con su embarazo y que lo importante es que su bebé todavía “tiene la oportunidad de seguir desarrollando sus órganos y ganando peso y grasita” y que lo que más desea es que después de la cesárea que le harán no tengan que dejarla en incubadora y poder llevársela de una vez para la casa.

