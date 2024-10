Marianella Chaves, modelo y exreina de belleza tica, será la cara de Playboy

Marianella Chaves ha participado en varias pasarelas de Black Tape Project, en el que las modelos llevan como ropa tape con deslumbrantes y sensuales diseños. (Cortesía)

Marianella Chaves, guapa modelo y exreina de belleza costarricense, está contando los días porque en noviembre protagonizará una ansiada sesión de fotos para la edición mexicana y latinoamericana de la revista Playboy.

El nombre de Chaves no es para nada desconocido en la farándula nacional gracias a participaciones en concursos de modelaje, como Summer Girl o certámenes de belleza como Miss Supranational o Miss Globe, con los que representó al país en el extranjero.

Mari le había bajado el tono a su presencia en el medio tico, porque hace tres años se fue a probar suerte a Estados Unidos y, actualmente, su vida la divide entre Miami, Los Ángeles y su amada Costa Rica.

LEA MÁS: Marianella Chaves: Una reina que se sale del molde

En el mercado gringo del entretenimiento a la tica le va de maravilla, ya que es parte de una agencia de talentos de allá, que la ha puesto en el ojo de productores y diseñadores, quienes la han sorprendido con múltiples oportunidades.

“Todo esto lo veo como una experiencia de vida. El hecho de haberme ido de Costa Rica me abrió muchas oportunidades, y me siento satisfecha y feliz con todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. Mi carrera me ha permitido vivir, viajar, conocer muchas personas y ha sido superlindo”, mencionó Nella a La Teja.

Marianella Chaves deslumbrará con toda su belleza para Playboy. (Cortesía)

Marianella Chaves habla de las fotos con Playboy

El proyecto de posar para Playboy es parte de esas cosas lindas que viene disfrutando la sensual modelo. Según contó, las fotos las hará en Miami el 14 de noviembre y saldrán a la luz en el 2025, en una de las ediciones de la famosa revista.

Hace unos meses, en la semana de la moda de Los Ángeles, Nella conoció al dueño y productor de Playboy México, y así surgió la invitación que la tiene tan emocionada, ya que será su primera vez posando para esa publicación.

“Las fotos las vamos a hacer ahora el 14 de noviembre, en Miami. Es un proyecto que me tiene muy motivada porque, primero, es muy bien pagado; segundo, la marca, que es de mucho peso, y tercero, porque Playboy está dando un giro porque me da la oportunidad de elegir cómo quiero hacer las fotos. Es mucha exposición porque va a estar en México, que es tan grande, y Latinoamérica. Es una portada y entrevista”, explicó Nella, quien por estos días está en Costa Rica.

LEA MÁS: Concurso Summer Girl tiene colita ganadora

La guapa se la pasa viajando para allá y para acá, pues aún está tramitando su visa de talento, que le permitiría pasar largas temporadas en Estados Unidos trabajando en sus cosas.

Sobre el tipo de fotos que hará para Playboy, adelantó: “Quiero algo más en lencería, elegante, más fashion, distinto, no que se vea vulgar ni demás; estamos bajo esa línea”.

Marianella Chaves fue parte de las modelos que salieron en los videos del proyecto musical "Manifesting" de Ferxxo y Yandel. (Cortesía)

Marianella Chaves en videos de Ferxxo y Yandel

La picante sesión de fotos es uno de los principales proyectos de la tica de este 2024, un año que ha sido de muchas alegrías y bendiciones para ella.

En mayo, por ejemplo, Nella grabó cinco “videoclips” del trabajo musical “Manifesting”, que hicieron en conjunto los cantantes Feid (Ferxxo) y Yandel.

“Me eligieron y estaba en Los Ángeles, y la grabación era al día siguiente en Miami, tomé un vuelo y me fui porque no podía perder la oportunidad. Fueron tres días de grabaciones de 8 de la mañana a 11 de la noche. Fue para cinco ‘videoclips’. Ellos son muy bellas personas; Yandel es un poquito más tímido, pero Feid es superbueno con las modelos, nos hizo sentir cómodas, nos llamaba por los países y a mí me decía Costa Rica. Me dijo (Feid) que le encantaba Costa Rica. Fue una oportunidad superbuena”, destacó.

A eso se suma la propuesta que le surgió después de, finalmente, debutar como cantante. A Nella siempre le ha gustado la música; de hecho, toca violín y piano, y en los shows de talentos de los concursos de belleza siempre cantó, pero el modelaje la consumió y hasta ahora tiene más cabeza para la música.

Marianella Chaves fue parte de las bellezas que salieron en los videos de "Manifesting", un proyecto musical de Ferxxo y Yandel de este 2024. (Cortesía)

LEA MÁS: ¿Karina Ramos involucrada en accidente de tránsito en La Uruca?

“Aspiro a llevar mi carrera musical y producir esto internacionalmente, y crecer como artista en el ámbito musical, porque la música siempre fue algo que me dio paz, me apasiona y me encanta. Era algo que tenía superguardado. Cantaba en los concursos de belleza, para las pruebas de talento, pero nunca había tomado la decisión de producir algo”, contó.

Ya Nella tiene casi listas varias canciones y antes de que finalice el año lanzará dos de ellas. También antes de que se acabe el 2024, Chaves lanzará su propia marca de corsés.

De su etapa en concursos de belleza, ahora que tanto han cambiado los lineamientos para participar, Nella no les cierra las puertas todavía; sin embargo, en este momento de su vida no tiene interés porque está concentrada en otras cosas.

“Los concursos de belleza me encantan y fue algo que me apasionó muchísimo, pero es más una inversión, no es tanto como una ganancia”, consideró.