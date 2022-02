Maribel Guardia desmintió que su hijo Julián tenga problemas con el alcohol

Maribel Guardia y Julián Figueroa desmintieron problemas con el guarito. Foto: Instagram

La actriz y cantante tica Maribel Guardia sacó las garras para defender a su hijo, como cualquier madre lo hace cuando le tocan a uno de sus retoños.

Según algunos medios medios, Julián Figueroa, hijo de la costarricense y del fallecido cantante Joan Sebastian, habría caído en problemas de alcoholismo, incluso se ha señalado que podría estar en un centro de rehabilitación, algo que su madre negó de forma contundente.

“No es cierto, Julián está estudiando Psicología. Está tomando cursos, porque también está estudiando Filosofía por otro lado… toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, explicó la actriz, según Infobae.

Maribel aseguró que tanto su hijo como su esposa se encuentran en una buena etapa de su vida y desmintió que tuvieran problemas maritales.

“Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable”, expresó.

[ Maribel Guardia: “Yo hubiera sido feliz con un hijo gay” ]

Cabe mencionar que en días recientes TVyNovelas entrevistó a Julián Figueroa y ahí, el cantante desmintió -como su madre- que esté atravesando un problema de adicción con el alcohol.

“No es verdad, gracias a Dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días y a veces voy, me quedo dos días y regreso a mi casa”, dijo.

De igual forma, el hijo de Maribel ahondó en que estos cursos que está tomando tienen que ver con el camino filosófico en el que se encuentra actualmente y su preparación espiritual.

“No tienen nada que ver con ninguna adicción ni con ningún centro de rehabilitación”, añadió.

Respecto a las controversias surgidas en 2021, después de que algunos internautas encontraron en una aplicación de renta de hospedaje que una de las propiedades de Joan Sebastian se encontraba en alquiler, por lo que Julián Figueroa aclaró en efecto que eso estaba sucediendo con una casa que su papá dejó en Cuernavaca. Maribel también dio su opinión con respecto a lo que su hijo podría hacer con ese inmueble.

“Más adelante sería bueno que lo vendiera, porque es un rancho muy grande, ya que Julián jamás va a vivir ahí y es mucho gasto. Pero es de ellos, de Julián y de Imelda y ellos son los que tomarán esa decisión”, dijo para los medios.