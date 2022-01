Maribel Guardia dio positivo al covid-19 otra vez y su nieto también tiene el virus

Maribel Guardia dio positivo a covid-19 la primera vez a finales del 2020. Foto: El Universal

Maribel Guardia contó que dio positivo al covid-19 por segunda ocasión.

De hecho, la actriz no pudo estar el fin de semana en la obra de teatro “El tenorio cómico” y la tuvo que sustituir Liliana Arriaga “La Chupitos” en la puesta en escena.

La tica compartió un video en sus redes sociales para contar que se encuentra bien, con síntomas leves y que además, su nieto, José Julián, también se contagió.

La también cantante, de 62 años, se habría contagiado a inicios de año y dijo que como cuenta con el esquema completo de vacunación, además de una dosis de refuerzo; los síntomas que ha sentido son leves.

“Me dio covid la semana pasada. Empecé con mucho frío en los pies, al día siguiente igual y al tercero ya empecé a sentirme como mormada (congestión nasal) y me dolía un poquito la garganta y me fui a hacer la prueba y salí positiva. Inmediatamente les avisé a mis productores de la telenovela y al del teatro”, dijo.

Además, explicó que como solo le dolía la garganta hizo gárgaras con enjuague bucal y que con eso se sintió muy bien. No experimentó dolores de cabeza ni fiebre.

Nietico está mejor

Maribel también contó que el virus le dio a todos en su casa, menos a su esposo, Marco Chacón, y a su hijo José Julián.

Lo más alarmante para ella es que su nietico, de 4 años, también se contagió pero afortunadamente ya se encuentra bien.

“A mi nieto le duró dos días, le dio un poquillo de tos y ahí anda corriendo y jugando contento con los perritos. Cuídense mucho por favor”, mencionó.

Su hijo Julián no se contagió, sin embargo, su nietico si estuvo un par de días enfermo. Archivo

La costarricense, que radica en México, señaló que por eso es importante vacunarse para no parar en el hospital.

“Por favor si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle porque seguramente es covid y recuerden por favor no contagiar a gente que para ellos si podría ser grave si no están vacunados”, dijo.

Maribel está grabando actualmente la novela “Corona de lágrimas 2”, donde también participa su gran amiga Victoria Ruffo, pero sus escenas se paralizaron mientras se recupera del virus.

