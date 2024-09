Maribel Guardia le pide a Dios por algo que anhela hacer en Costa Rica

Maribel Guardia justificó sus lentes de sol en la conferencia al cansancio que tenía por una serie que terminó de grabar muy tarde y después se vino para Costa Rica. (Lilly Arce)

Maribel Guardia no deja de impresionar cuando se le tiene enfrente. Esa gran belleza que presume en redes es tal cual “en vivo y a todo color”; lo que sí se queda corta la pantalla con la realidad, es con la gran calidez de la artista.

La simpatía y el espíritu “pura vida” de la actriz y cantante es muchísimo más y mejor en persona que por cámara y eso lo dice todo de ella. Maribel es alegre, cordial, divertida, accesible y sí, guapísima y sensual.

Ella está en el país porque el domingo se presentará en la Torretón de la Alegría, maratón organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo (“del” padre Sergio Valverde), en pro de la construcción de los Albergues Juveniles de la Alegría Torres del Espíritu Santo.

LEA MÁS: Maribel Guardia tendrá un corista de altura en la Torretón de la alegría del padre Sergio

La tica participó este jueves en la conferencia de prensa de la actividad benéfica y además de hablar sobre el evento (idea que dio al padre Sergio) respondió algunas preguntas de otros temas en las que hizo varias revelaciones.

En una respuesta que dio a La Teja, Guardia confesó que le pide a Dios porque anhela conocer más el país que la vio nacer hace 65 años: su Costa Rica amada, de la que se fue cuando tenía 19 años (hace 46) para perseguir en México su sueño de ser artista.

Maribel Guardia vino acompañada de su esposo Marco Chacón, quien además es su representante porque es abogado. (Lilly Arce.)

Maribel Guardia y sus rápidos viajes a Costa Rica

Según Guardia, cuando viene a Costa Rica es por poco tiempo y, generalmente, para visitar a su hermana mayor, Vilma Chacón –o Mima o mamá, como le llama ella– y no le queda mucho tiempo para pasear.

Cuando tiene suerte, lo más que le da el tiempo es para un paseo rápido a un volcán cercano o una visita a Puntarenas a comerse un churchill. Por eso, explorar y conocer más Costa Rica es un gran anhelo que tiene.

LEA MÁS: Maribel Guardia le dio una idea al padre Sergio que podría ayudarlo a cumplir su gran sueño

“Vine hace un año a San Carlos (a una presentación) y está lindísimo (el cantón) y es el colmo que conozco poco mi Costa Rica porque yo me fui a los 19 años y siempre que vengo tengo que estar en San José porque tengo que ver a mi mamá, y si se duerme me quedo toda la tarde esperando a que se despierte y entonces no salgo por chinearla y compartir con ella.

“Me quedo siempre picadísima de las ganas de conocer más mi Costa Rica. Cuando voy es a un volcán cerquita o a Puntarenas y soy muy feliz de conocer lo poquito que conozco de mi tierra hermosa. Ojalá algún día Dios me dé la oportunidad de andar de pata caliente por todo lado”, confesó la tica a La Teja.

El padre Sergio Valverde agradeció el gesto de Maribel Guardia de ser la madrina de la Torretón de la Alegría. (Lilly Arce.)

Maribel Guardia sobre vivir en Costa Rica

En la misma conferencia y ante consulta de otro medio, la exmiss Costa Rica aceptó haber tenido conversaciones con su esposo, Marco Chacón, quien también es tico, para vivir algunas temporadas del año en Costa Rica a futuro.

Mencionó que no es una decisión fácil, principalmente por Juliancito, su nieto; pero además porque su vida artística la tiene allá y en estos tiempos está mejor que nunca con proyectos en teatro, tele y música.

“Lo hemos pensado (vivir en Costa Rica). Mi marido que es un ángel para mí, es mi esposo y ha sido mi compañero durante 27 años de amor que llevamos, lo hemos pensado porque nuestro proyecto de vida siempre es juntos y las decisiones que tomamos las tomamos juntos. A mí me encantaría venir a Costa Rica, pero no a San José, irme a un lugar ahí en medio de la selva. Yo extraño mucho la lluvia, los árboles y la vegetación y algún día lo hemos planeado. Ahora se me ha complicado todo con el nieto porque tengo que estar cerca de él y tampoco es mío como para disponer de traérmelo para acá, pero sí lo hemos platicado muchas veces, nos encantaría a los dos tener un lugar en Costa Rica, por lo menos, venir seis meses y regresar seis meses (a México)”, afirmó.

LEA MÁS: Maribel Guardia volverá al país para aliarse con Obras del Espíritu Santo en un gran acto

El tema con Juliancito en su gran “pero” porque recordemos que Julián Figueroa, el papá del niño y único hijo de Maribel, murió el año pasado, y como es su único nieto quiere estar siempre cerquita de él.

La muerte de Julián fue un tema que no se tocó en la conferencia, pero el marido de Maribel sí aclaró que ese acercamiento de Guardia con la Asociación Obras del Espíritu Santo y su deseo de colaborar con ellos, no nació de esa partida.

“No es por eso (por la lamentable pérdida de Julián), Maribel toda la vida ha ayudado. En México hay una asociación que hace lo mismo, se llama Ministerios de Amor, y lleva 40 años donando una mensualidad y no tiene nada que ver con lo que vivió. Es lo que ella ha hecho siempre”, manifestó Chacón.

Maribel Guardia canta "Linda Costa Rica"

La presentación de Maribel Guardia

Guardia se declaró muy feliz por estar en Costa Rica para la presentación del domingo y si usted quiere contagiarse de su linda energía y, a la vez, abrazarla y darle más razones para que venga más seguido al país, ojo a los detalles del evento.

La Torretón de la Alegría inicia a las 2 de la tarde en el Palacio de los Deportes en Heredia y se extenderá hasta las 6. Será transmitida por todos los canales nacionales y por radio.

LEA MÁS: Esta es la fortuna que Maribel Guardia se ha ganado en México

Otros cantantes que participarán en el evento, además de Maribel, son Éditus, Malpaís, Bernardo Quesada, Pato Barraza, Los Ajenos y más. El evento es abierto al público y su ingreso consiste en la compra de bonos de construcción que se venden en 7.200 colones y 20.500 colones en la página eticket.cr.