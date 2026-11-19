Maribel Guardia y su Julián Figueroa, quien podría tener otro hijo (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La cantante y actriz costarricense Maribel Guardia está es el centro de atención de la prensa mexicana ante la posibilidad de que tenga otro nieto.

La polémica explotó por las declaraciones del abogado de la tica, Alonso Beceiro mencionara que podrían aparecer más herederos de Julián Figueroa.

Los comentarios llevaron a que surgieran versiones sobre una supuesta investigación para determinar si el cantante tuvo otro hijo además de José Julián, pero su esposo, Marco Chacón, salió a aclarar la situación.

El periodista Alex Rodríguez compartió durante un programa de ¡Siéntese Quien Pueda!, un mensaje que recibió de Chacón.

“Sería maravilloso que Maribel tenga otro nieto, pero no tenemos constancia”, expresó el esposo de la artista.

¿Maribel Guardia está investigando si tiene otro nieto?

Chacón explicó que las declaraciones del abogado se referían a una posibilidad legal relacionada con la herencia, no a la existencia confirmada de otro descendiente.

“Si se anulara ese testamento, eso abriría la posibilidad de que vengan nuevos herederos a buscar una participación, pero no ha dicho que haya un heredero en particular”, aclaró.

Durante la misma emisión, el periodista Lucho Borrego aseguró que la pareja tampoco está pagando una investigación para localizar posibles hijos del fallecido cantante.

“Muchos medios de comunicación están diciendo que hasta Maribel y Marco estarían pagando para buscar si dejó hijos Julián Figueroa y él lo niega”, señaló.

¿De dónde surgió el rumor sobre otro hijo de Julián Figueroa?

La controversia comenzó después de que el abogado Alonso Beceiro hablara el 29 de octubre sobre posibles herederos del artista.

Durante sus declaraciones, el profesional mencionó que podrían aparecer otros hijos con derecho a reclamar parte de la herencia.

“¿Pudiera ser?”, le preguntó un reportero sobre la posibilidad de que existieran más descendientes.

“Pudiera ser”, respondió el abogado, sin confirmar que hubiera otro hijo.

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Por su parte, José Manuel Figueroa, medio hermano del fallecido cantante, reaccionó favorablemente ante esa posibilidad.

“Sería una bendición, ¿no? Sería una ilusión preciosa, y ojalá que sí. Sería muy bonito, sería una forma hermosa de burlar la muerte”, declaró ante medios como Despierta América.