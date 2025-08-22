Maribel Guardia sorprende a muchos al confensar que usa peluca y explicó la razón

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense, es una de las protagonistas de la obra mexicana "Lagunilla, mi barrio". (redes/Facebook)

Maribel Guardia sorprendió a muchos de sus seguidores al confesar que usa peluca y hasta mostró cómo se le colocan sus asistentes.

Su secreto lo reveló en su cuenta de Facebook, donde compartió un video en el que la están arreglando para la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”.

“Yo pensaba que era su cabello natural y que se lo enchinaban”, le pusieron en uno de los comentarios.

Y es que la actriz costarricense contó que para recrear su personaje en esta obra le ponen peluca para proteger su cabello de tanta plancha y químicos.

Además, mostró una especie de malla que le colocan para proteger su cabello natural y que sirve para prensar mejor su peluca, pues en la obra debe bailar y cantar y así evita que no se caiga.

Doña Lancha es el nombre de su personaje, quien es una mujer de cabello largo y ondulado, con pava y bien negro como ella siempre lo anda.

Su asistente explicó que su peluca la lava dos veces al mes y que la pasa peinando para tenerla lista para cada función.

“Pues este es el pelo de doña Lancha, poco pelo”, dijo entre risas la actriz.

En el video también explicó cómo le colocan el micrófono y el apuntador debajo de la peluca.

“Eso pasa en televisión, solo en cine no, porque en cine tienes que aprenderte los parlamentos de memoria y no llevamos sonido. A veces sí, cuando es locación para que el sonido suene nítido, pero no llevamos apuntador (donde les dicen qué parte del guion sigue)”, mencionó.

Este es el cabello natural de Maribel Guardia. (Instagram /Instagram)

Sus seguidores, además, pudieron conocer su camerino donde tiene los trajes de su personaje y varias fotos de su hijo Julián y de su nieto.

