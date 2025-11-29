Maricruz Leiva celebra un gran momento de su familia entre emoción y nostalgia

La expresentadora Maricruz Leiva está celebrando este sábado uno de los momentos más especiales para su familia y la emoción ha sido tanta que no dudó en compartirlo públicamente.

Entre nostalgia, alegría y mucho corre corre, Maricruz contó que este 29 de noviembre su hija Marie Claire Vilchez se casará, un acontecimiento que la tiene con el corazón agitado.

Maricruz Leiva es la hija mayor de Maricruz Leiva. (Instagram/Instagram)

Maricruz pidió bendiciones para su hija en Instagram

“Llegó el día de la boda de mi hija. Pongo todo en sus manos (de Dios) sobre todo que sea bendecida, eso es lo más importante. Bendito Dios, en el nombre de Jesús”, expresó la periodista en una historia de Instagram.

Maricruz Leiva habla de la boda de su hija

¿Quién es la hija de Maricruz Leiva?

Marie Claire es la mayor de los dos hijos de la periodista y exfigura de 7 Estrellas, de canal 7, y de su esposo Fernando Vilchez.

La novia, de 30 años, es graduada en Dirección de Empresas y, según el Registro Civil, se casó legalmente el 4 de febrero pasado; sin embargo, todo apunta a que la celebración grande será este 29 de noviembre.

Marie Claire se alista para su gran día. (Instagram/Instagram)

La boda será por todo lo alto

Aunque ya están casados legalmente, este sábado será el día del festejo, donde la pareja celebrará su sí por todo lo alto junto a familiares y amigos.

Desde La Teja, le deseamos al matrimonio mucha felicidad, unión y amor en esta nueva etapa.