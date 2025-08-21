Maricruz Leiva volverá al quirófano por vez número 14, esta es la razón

La periodista Maricruz Leiva estuvo muy grave en el hospital en el 2018 luego de una supuesta mala praxis que sufrió en una clínica privada. (Jorge Castillo)

Maricruz Leiva volverá al quirófano una vez más, luego de la supuesta mala praxis que sufrió en el 2018 tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada.

La periodista tuvo cita este miércoles y fue evaluada por los doctores que la atendieron durante los tres meses que estuvo muy delicada en el San Juan de Dios tras sufrir serias quemaduras en su piel.

Los médicos determinaron que tendrán que operarla una vez más para mejorar su condición de salud.

“Vuelvo al quirófano en el 2026, perdí la cuenta de cuántas operaciones, pero creo que es como la número 14. Estoy tranquila y llena de fe. Desde ahora le pido a Dios que me guarde en el huequito de sus manos. Que se cumpla su propósito en mí”, publicó en su cuenta de Facebook.

La expresentadora de Teletica había demandado a una doctora de apellido Fallas y a su clínica estética, ubicada en Los Yoses, por el supuesto delito de lesiones culposas, tras las complicaciones que sufrió después del procedimiento estético que le hizo el 27 de agosto de 2018.

Maricruz Leiva tiene toda su espalda quemada y lo ha intentado ocultar por medio de tatuajes.

Dicho juicio está programado para el 3 de noviembre próximo en los Tribunales de Goicoechea.

“Yo toda feliz saludando a todos los médicos que por tres meses me vieron día y noche cuando estaba internada, como si hubiera sido ayer y ahora en setiembre son siete años”, fue parte del posteo que hizo la comunicadora.

Maricruz no especificó qué le van a hacer exactamente esta vez, pero por las quemaduras que sufrió en su espalda y abdomen, producto del láser, le han estado haciendo injertos de piel para mejorar su condición.

La periodista Maricruz Leiva demandó a la doctora que le hizo el procedimiento. (Mayela López)

Ella había denunciado que la doctora le hizo una liposucción en espalda y abdomen, aunque lo conversado fue solo quitar los rollitos del vientre y que después descubrió que, aparentemente, no cuenta con los títulos de cirujana plástica.

Leiva sufrió quemaduras en un 80% de su espalda y abdomen que casi siete años después aún le siguen doliendo.

