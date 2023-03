Maricruz Leiva regresa a la televisión y no lo hará sola

Maricruz Leiva dirige una agencia de comunicación actualmente y salió de canal 7 hace 10 años. Foto: Cortesía

La periodista Maricruz Leiva regresará a la televisión nacional el próximo mes y no lo hará sola.

Ella será la presentadora de un nuevo espacio que se estrenará el próximo 15 de abril y estará acompañada de dos de sus grandes amigos y colegas.

En enero de 2021 les habíamos contado que ella y su colega Fabiola Herra volverían a trabajar juntas y ese momento por fin llegó.

Ambas se hicieron muy amigas desde que trabajaron juntas en 7 Estrellas, pero después la vida las llevó por diferentes caminos, sin embargo, ahora volverán a ser compañeras.

Aunque ellas tenían en mente regresar a la pantalla con un proyecto propio y muy distinto, enfocado especialmente en temas de mujeres, al final lo tuvieron que dejar guardado por falta de apoyo.

Fabiola Herra inició su carrera en televisión en canal 7, pero después terminó en Repretel donde dejó de salir en noviembre de 2020. Instagram

Pero ahora, recibieron una invitación muy especial y no pudieron negarse a participar porque las acercará de nuevo a los espectáculos, fuente que cubrían cuando se dieron a conocer en Teletica a inicios del 2000.

Resulta que su gran amigo René Barboza las invitó a ser sus co-presentadoras del programa “Sin Complejos” que se transmitirá por TD Más 2, pero que volverá con otro nombre y un nuevo concepto.

Como ya les habíamos contado hace unos días, el periodista y cantante venía cocinando su regreso a la pantalla con su popular programa de karaoke y ya todo está listo para empezar con las grabaciones.

De hecho, el primer programa lo grabaron este lunes en Vino Mundo.

Combinarán dos conceptos

Maricruz dejó de salir en tele hace 10 años cuando fue despedida de Teletica, donde estuvo por más de 13 años.

Ella asegura que este regreso la tiene muy ilusionada porque, además, volverá a trabajar junto a otra gran amiga, Marianela “Nela” Amador, quien por muchos años fue la productora de 7 Estrellas.

René Barboza tuvo su espacio Sin Complejos por varios años en canal 33 de Teletica. Instagram

“Todo se dio muy casual, porque René me decía que él quería regresar con Sin Complejos y yo le decía: ‘¡claro, vuelva!’. Yo veía Sin Complejos, a mí me encantaba, pero jamás me imaginé que me iba a terminar metiendo en esto. Cuando él empezó las conversaciones con TD Más me llamó y me dijo: ‘ahora sí Maricruz, ahora sí es cierto, voy para TD Más’, y yo: ‘¡ay, qué alegría!, ¡Felicidades!’, yo haciéndole porras, pero en eso me dice: ‘yo no quiero hacerlo solo, ¿por qué no se viene conmigo?’”.

“Le dije que me dejara pensarlo porque no quería volver a lo mismo, tal vez por todo lo que he pasado. Yo si quería algo que fuera de propósito o de ayudar a la gente, solo que de alguna manera pienso que cuando uno hace algo de entretenimiento y hace que la gente olvide sus problemas y le da un rato de esparcimiento y felicidad, de alguna manera también la estás ayudando, entonces, le dije que la única manera de meterme en el proyecto es que lleve una buena producción y él me dijo que me dejaba esa parte a mí y de inmediato llamé a Nela”, explicó entre risas.

También fue idea suya involucrar a Fabiola en el programa para que sea la que se encargue de una de sus secciones.

Maricruz Leiva, Nancy Dobles, Marilin Gamboa y Edgar Barrantes eran los presentadores de 7 Estrellas en sus inicios. Archivo (Alexander OTAROLA)

Pero resulta que el programa no se llamará solo Sin Complejos, sino que decidieron variarlo un poco porque vienen con un concepto diferente, pero sin olvidar que lo principal es poner al televidente a cantar karaoke. Ahora se llamará Estrellas SC.

“Planeamos un programa que tendrá la esencia del 7 Estrellas de antes, de sus inicios, de mi época, y la esencia de Sin Complejos, que eran tan gustado, donde los cantantes frustrados podrán cantar karaoke y habrá participación del pueblo. Entonces, lo que hicimos fue fusionar los dos conceptos, subiéndole un poquito más a Sin Complejos, y a la vez venimos con una revista que tendrá secciones espectaculares y ya grabamos esta semana el primer programa”, explicó Leiva.

En el programa también contarán con artistas nacionales invitados cada noche.

Sin Complejos siempre se caracterizó por combinar el humor con la música en vivo. Instagram

Primera vez juntos

“Estrellas SC” se transmitirá los sábados a las 9 p.m., y con repetición los domingos al mediodía y los martes a las 10 p.m.

Su fuerte seguirá siendo la gente que le gusta cantar karaoke, por eso René y su equipo de compañeras están pidiendo que les hagan llegar videos (grabados de forma horizontal) a sus redes sociales para incluirlos en los próximos programas.

Por su parte, René dijo estar muy feliz de volver a la tele con este nuevo concepto de “Sin Complejos”, pues desde el 2017 se dejó de producir luego de 12 años de tenerlo al aire.

La última vez que vimos a René en un programa fue cuando participó en Tu cara me suena en el 2020.

Además, le emociona más el hacerlo al lado de sus tres amigas y colegas a las que tiene años de conocer, pero que será la primera vez que trabajarán juntos.

“Por la trayectoria que tienen fue que pensé en ellas, además, imagínese lo que es juntar a tres personas tan talentosas, el producto final va a ser espectacular, está muy bonito, no se lo pueden perder a partir del próximo 15 de abril”, dijo Barboza.