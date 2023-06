Maricruz Leiva dirige una agencia de comunicación propia y es presentadora en el nuevo programa "Estrellas sin complejos" Foto: Cortesía

La periodista Maricruz Leiva se llevó un sustote con su salud y aún no sabe qué tiene.

La presentadora de “Estrellas sin complejos”, que se transmite los sábados por TD Más 2, tuvo que hacerse una serie de exámenes de emergencia luego de sentir que el corazón se le iba a salir del pecho.

Según contó, la semana pasada empezó a sentirse “extraña, no mal, pero sí rara”, y por eso prefirió hacerse un electrocardiograma y le tocó andar por 24 horas con un Holter (máquina que registra los ritmos cardíacos) para monitorear el corazón.

“Me fue muy bien con el Holter, gracias a Dios, no salió nada anormal. Ya me hicieron un electrocardiograma, ya me hicieron lo de la presión, me hicieron exámenes de sangre, todo va saliendo bien. Lo único que me salió es un colesterol y triglicéridos hasta el copete, pero ya hoy inicié con una dieta sin carbohidratos y el sábado me hacen la prueba de esfuerzo a ver qué sale. Yo lo que sentía era que algo me revoloteaba en el corazón, como si anduviera una palomilla, entonces me asusté porque uno se puede palmar (morir)”, contó este lunes.

Leiva agregó que de momento se siente bien y está a la espera de los resultados de la prueba de esfuerzo para que el doctor determine qué es lo que tiene.

El caso contra de la doctora que la operó en el 2018 aún está en proceso de revisión para ver si se eleva el caso a juicio. Archivo

Controlar la mente

Después de lo que atravesó a finales de 2018 (cuando estuvo muy grave por quemaduras en su piel tras una cirugía estética) ella dice estar más atenta de su salud y más bien motivó a los lectores a que no olviden hacerse sus chequeos médicos anuales porque así se previenen las enfermedades.

“A veces damos todo por sentado y nos creemos inmune a las enfermedades. No crean... sí me asusté cuando me dijeron que tenían que revisarme el corazón y hacerme ese montón de exámenes de sangre que me mandó el doctor. Es cuando la loca de la casa se suelta (y la loca no soy yo, créanme, es la mente), y le damos rienda suelta a los malos pensamientos: ‘¿Será que me voy a morir de un ataque al corazón?, ¿será que tengo diabetes?, ¿será que me encuentran una enfermedad incurable o la tiroides mala?’”, mencionó.

Maricruz siempre ha sido muy activa, pero ahora la mandaron a bajarle las revoluciones a su vida. (JOHN DURAN)

La presentador cree que las fuertes palpitaciones que también ha sentido se deben al estrés diario y por eso tratará de bajar las revoluciones, en especial a controlar la mente porque no quiere volver a caer en el hospital.

“Controlar los pensamientos negativos y no afanarse por el futuro”, agregó.

Una pausa

El pasado 15 de abril, Maricruz regresó a la televisión al lado de sus colegas Fabiola Herra y René Barboza con el programa “Estrellas sin complejos”, donde han puesto a cantar karaoke a más de un famoso.

Precisamente, este sábado 10 de junio se transmitió el último programa de esta primera temporada. Fueron ocho programas en total, pero pinta a que el espacio seguirá.

El programa "Estrellas sin complejos" que hace junto a René Barboza y Fabiola Herra terminó su primera temporada. Archivo (La Nación)

“Ya hay patrocinadores interesados, entonces la idea es que la segunda temporada sea ya vendida. Nosotros no tenemos experiencia vendiendo, en realidad es a punta de amigos, pero las críticas son tan buenas y a la gente le ha gustado tanto que esperamos poder arrancar con un programa vendido”, dijo.