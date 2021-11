Marido encontró dormida a su mujer con otro hombre y le dejó una nota al amante que se hizo viral

Aunque a muchos se les metería el “Chucky”, en este caso fue diferente. Foto: Ilustrativa Aunque a muchos se les metería el “Chucky”, en este caso fue diferente. Foto: Ilustrativa

Un hombre demostró ser más que un caballero al darse cuenta que su mujer le estaba poniendo los cachos.

Resulta que el marido encontró a su esposa dormida en la cama junto a otro, luego de que ambos tuvieron relaciones sexuales.

Aunque a muchos se les metería el Chucky ante una situación así, el marido lejos de armar una escena de celos, decidió dejarle una nota al amante y después preguntó en redes sociales si el tono de la nota era el adecuado.

“¡Llegué a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona! ¿Creen que he dado con el tono correcto?”, preguntaba el usuario oriundo de Reino Unido, cuya identidad no salió a la luz. La nota se hizo viral en cuestión de minutos.

“Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella”, dice la carta que replicaron medios como 20Minutos de España y El Clarín de Argentina.

“Sé que la situación puede hacerla sentir sola, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera. Pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi coche para que puedas estacionar”, decía el escrito.

La despedida decía simplemente “saludos”.

Como suele suceder con los episodios que se vuelven virales, la nota explotó en las redes.

La mayoría de los usuarios consideraron el gentil texto como “muy británico”. Y no faltó quién se sumó sentenciando: “Yo soy británico y no puedo entender si esto es un sarcasmo de nivel olímpico o si me perdí de algo”.

También aparecieron voces de enojo, en especial femeninas, sobre que personas como él no merecían gastar palabras en una mujer como la suya (aunque no los conocieran, claro está).