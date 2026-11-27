Marilin Gamboa abrió su corazón este viernes para compartir con sus seguidores el durísimo momento por el que pasa y que la alejó de las redes sociales los últimos días.

Muy conmovida y con voz entrecortada, Gamboa contó que se está enfrentando al dolor de la pérdida de su perrita Bella, a quien tuvo que dormir porque se le complicó la salud.

Marilin Gamboa se sinceró sobre el duro momento que enfrenta. (Instagram/Instagram)

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La situación por la que pasa era “dolorosa”, afirmó Gamboa, y añadió que esperaba reponerse un poquito de la partida para compartir la noticia con la gente que la sigue.

“No es sencillo para mí”

“Me cuesta mucho ahorita poder contener (las lágrimas) porque no es sencillo para mí contarles que Bella, mi perrita, ya no está conmigo. Tuve que ponerla a dormir”, dijo Gamboa.

Marilin Gamboa está con el corazón partido en mil pedazos con la partida de Bella. (Instagram/Instagram)

“Han sido unos días muy tristes, ha sido muy difícil también aceptar que ya no está conmigo, pero es la circunstancia que sí o sí había que hacerla porque su calidad de vida no era la adecuada, por más chineos, por más amor, los mejores cuidados veterinarios, ya no íbamos a poder sostenerla más”, refirió.

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Contó que la perrita experimentó muchas convulsiones y tras la crisis el veterinario la revisó y consideró que la mejor decisión era “ponerla a descansar”.

“Quería llorar lo suficiente y no quería salir tanto con el corazón tan destrozado como lo tengo porque me hace mucha falta. Bella solo queda en el recuerdo, la memoria, el corazón y el alma de cada uno de mi familia. La extrañamos muchísimo, es increíble lo que uno llega a amar”, dijo Gamboa.

“Hasta siempre mi amada Bella, me dejaste con el corazón en mil pedazos”, escribió en un video que compartió de uno de los viajes que hizo con la perrita en su carro.

Marilin Gamboa habla del duro momento por el que pasa

Desde La Teja, le enviamos a Marilin un abrazo de fortaleza en medio de este difícil momento.

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