Marilin Gamboa toma sorprendente decisión por lo que cree que podría pasar en los próximos años

Marilin Gamboa contó por qué decidió bajarle a sus viajes. (Instagram/Instagram)

La expresentadora y creadora de contenido Marilin Gamboa sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió bajarle a uno de los gustos que más disfruta, únicamente por lo que ella cree que podría ocurrir durante los próximos años.

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Gamboa compartió en sus historias de Instagram uno de los videos que circularon tras el terremoto que sacudió a Colombia y aprovechó para contar que, ante la incertidumbre que, según ella, percibe a nivel mundial, ha decidido reducir sus viajes.

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La expresentadora considera que vienen tiempos inciertos y que podrían estar marcados por diferentes situaciones.

“Por estas cosas, le he bajado a la viajadera, vienen tiempos muy inciertos. Serán de dos a tres años de muchas cosas raras”, escribió.

Marilin Gamboa habla de tiempos inciertos

La también creadora de contenido no explicó exactamente a qué situaciones se refiere cuando habla de los próximos dos o tres años, pero sí dejó claro que considera que podrían ocurrir acontecimientos que generen preocupación.

Además, aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores para que se mantengan conectados con su espiritualidad y continúen preparándose.

“Conectados con nuestra fuente espiritual. Seguir formándose”, agregó Gamboa.

Sus declaraciones llamaron la atención, especialmente porque los viajes son uno de los gustos que la expresentadora suele compartir con sus seguidores en redes sociales.

Marilin Gamboa no detalló si esta decisión será temporal ni cuáles serían los destinos que piensa dejar de visitar, pero sí dejó claro que prefiere ser precavida ante los tiempos que, desde su perspectiva, se avecinan.