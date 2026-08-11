Ginnés Rodríguez dio detalles del accidente que sufrió y cómo eso cambió sus planes

Ginnés Rodríguez contó el accidente que sufrió en su casa y la reflexión que le dejó. (Instagram/Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez vivió un tremendo susto en su casa luego de sufrir un accidente mientras lavaba un vaso, situación que la llevó hasta el hospital para que le revisaran una herida en uno de sus dedos.

La querida comunicadora contó lo ocurrido por medio de sus historias de Instagram y explicó que el accidente le cambió por completo los planes que tenía para esta semana.

Según relató, todo ocurrió mientras estaba lavando un vaso que se quebró y terminó provocándole una cortada importante en uno de los dedos de su mano derecha.

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“Casi me llevo el dedo gordo, estaba lavando un vaso y me lo rebané. Está feo, ay no, sí se ve muy feo. Entonces voy a ir al hospital de Heredia a que me lo vean, por aquello”, contó Ginnés.

La presentadora posteriormente explicó que, por fortuna, la lesión no terminó afectando el tendón y agradeció la atención que recibió en el Hospital de Heredia.

Pero más allá del susto, Ginnés aseguró que el accidente la hizo reflexionar sobre la manera en que muchas veces las personas hacen planes y creen tener claro el rumbo que quieren seguir, pero de repente algo cambia.

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La comunicadora tenía preparado para esta semana un contenido relacionado con la maternidad y sobre cómo, según ella, muchas veces se tiende a romantizarla. Sin embargo, el accidente hizo que tuviera que poner ese proyecto en pausa.

“Uno a veces hace muchos planes, uno tiene cierta dirección y de pronto todo le cambia, eso es la vida”, expresó.

Ginnés también contó que recibió ayuda de su hermana, quien llegó a apoyarla y hasta le preparó las cenas para sus hijos mientras ella se recupera.

“Yo no tengo queja alguna”, comentó agradecida.

Ginnés Rodríguez tuvo que ir al Hospital de Heredia tras sufrir una cortada en uno de sus dedos. (Ginnés Rodríguez/Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez dice que el accidente fue una señal

La presentadora aprovechó la situación para compartir una reflexión relacionada con su fe y explicó que, cuando las cosas no salen como ella espera, intenta recordar que los planes de Dios pueden ser diferentes a los que ella misma había pensado.

“No puedo pensar que esto simplemente ocurrió porque sí. Yo creo que eso también es un mensaje, es una señal, es una defensa, es parte del plan que tiene algo bueno”, manifestó.

Ginnés recordó además que hace varios años, después del fallecimiento de Gerardo Zamora, decidió poner su vida en manos de Dios y confiar en que existe un propósito, incluso cuando las situaciones no salen como ella las había planeado.

Para ella, lo ocurrido esta semana es otro recordatorio de esa manera de vivir.

“Los mejores planes siempre los tiene Dios”, afirmó.

Ahora la presentadora tendrá que bajar el ritmo, consentirse y darle tiempo a su mano para recuperarse.

“Toca chinearse, eso es lo que toca hacer ahora. El resto ya veré”, expresó.

Aunque el accidente la obligó a cambiar sus planes, Ginnés decidió tomarlo con calma y confiar en que, detrás de ese imprevisto, puede haber algo bueno.