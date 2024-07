Marilin Gamboa hizo un fuerte cambio en su vida y confesó a quién extraña más ahora

Marilin Gamboa, expresentadora de Teletica, decidió irse a vivir a Estados Unidos.

Marilin Gamboa decidió darle un giro a su vida y se fue a vivir a Estados Unidos hace unas semanas.

A pesar de que la expresentadora de Teletica dice estar muy feliz con su nuevo entorno, hay alguien a quien extraña mucho.

Ella está viviendo en el estado de Florida, donde intenta hacer una nueva vida lejos de las cámaras, pero sigue adelante con su trabajo de inversiones digitales.

La exfigura de 7 Estrellas contó en su cuenta de Instagram que a la que más extraña es a su perrita “Bella Marie”, a la cual no pudo llevarse porque, según explicó, ya está muy viejita y le daba miedo que algo le pasara por viajar tantas horas en avión.

“Tomé la decisión de no traerla porque Bella está viejita y no quería someterla al estrés de todo el proceso, el aeropuerto, largo viaje, por lo menos son varias horas. Bella sí está acostumbrada a viajar en avioneta, pero 45 minutos, una hora no más, pero traerla por más de dos horas creo que sería muy difícil para ella por la edad que tiene”, contó.

"Bella" es el gran amor de la expresentadora Marilin Gamboa.

Marilin aún no ha contado, exactamente, las razones por las que decidió dejar a su mamá, hermana y perrita, con las que vivía desde que se separó de su exmarido, solo que está muy feliz con el cambio y porque puede seguir trabajando en sus negocios digitales.

Su perrita “Bella” quedó al cuidado de su hermana Pía y de su mamá, quienes se han encargado de que no la extrañe tanto como ella a su peludita.