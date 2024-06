Mario Alfaro, “El viajero del tiempo” de Informe 11 tenía varios secretos muy bien guardados

Mario Alfaro Chaves es periodista en Informe 11 Las Historias y productor artístico de Repretel.

El periodista Mario Alfaro Chaves es polifacético. Él no solo es reportero en Informe 11 Las Historias sino que además, es quien se encarga de la parte artística de los diferentes programas de Repretel. También es bailarín, actor, fotógrafo y educador.

Hace unas semanas estrenó su propia sección “El viajero del tiempo”, que le ha dado más exposición en el programa de canal 11, por eso quisimos conocer más de él y todas sus funciones.

- ¿Hace cuánto entró a Repretel?

Comencé en el 2017, entré como productor artístico para el formato Guerreros y, de ahí, he podido participar en diferentes proyectos, los más conocidos como La Dulce vida y los programas de fin de semana como Toros del 6, Festival de la luz, tope. Además, tengo toda la contextualización de la parte artística de La Matraca.

Mario Alfaro siempre está detrás de cada producción de Repretel en fin de año.

- ¿Qué se encarga de hacer en estos programas?

En la parte del Festival de la luz para mí es muy bonito, porque me encargo de toda la estructuración y conceptualización de la parte artística. Por ejemplo, el año antepasado trabajamos el concepto de Willy Wonka, y recreamos todo un mundo de fantasía con un elenco de 20 bailarines y artistas. También creamos todo un opening en la transmisión en vivo; yo me encargo de la puesta en escena y la trabajo al lado de mi hermano y colega Daniel Ramírez y, obviamente, de la mano con Frederick Fallas (productor).

- ¿Y desde cuándo forma parte de Informe 11 Las historias?

Cuando terminó Guerreros tuve una pausa y empecé con los eventos de fin de año y estuve colaborando en Informe 11. De hecho, en el periodo de pandemia empiezo a hacer el piloto de “El abrazo de Ari” (una sección de Las Historias), que después de pandemia se convirtió en “El corazón de Ari”, y ya como en el 20-21 comienzo a hacer notas progresivas y desde el año pasado hago “El corazón de Ari” y ahora “El viajero del tiempo”.

Ariel Ari y su familia se han hecho muy cercanos a él desde que empezaron a trabajar en la sección juntos.

- Con el espacio “El corazón de Ari” se ganó un premio muy importante, ¿seguirá produciéndolo?...

“El corazón de Ari” fue un proyecto de periodismo inclusivo, en el que pudo trabajar un chico con síndrome de Down (Ariel Ari) haciendo la cobertura del Mundial de Olimpiadas Especiales en Berlín. Con este proyecto ganamos el premio Jorge Vargas Gené- Oscar Cordero Rojas, que otorga el Colegio de Periodistas y, actualmente, estoy trabajando en las notas de lo que es el “Corazón de Ari”, que se verán en agosto, para el proyecto de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, que serán en Paraguay en octubre.

- ¿Qué tal ha sido trabajar con Ari?

Uno siente ese desafío y ese miedo de hacer las cosas de la mejor manera posible, porque a pesar de que él tenga discapacidad, es una persona que tiene esa semilla de periodista, de investigar, de preguntar, y para mí ha sido muy gratificante poder trabajar con una persona que, no solo me llena y me motiva en cuestiones de vida, sino que también me reta como periodista y, la verdad, es muy gratificante porque su familia es ahora como otra familia mía.

Mario Alfaro no solo presenta y produce la sección "El viajero del tiempo" sino también trabaja la parte artística de las recreaciones de las historias.

- ¿Cómo nace la sección “El viajero del tiempo”?

“El viajero del tiempo” es un proyecto que nació para querer marcar la diferencia, tomando un poco de inspiración de lo que había hecho Osvaldo Valerín (fallecido en 2012), quien hacía el espacio “Costa Rica y su historia”, y la idea era hacerlo de una forma más atractiva, con un concepto diferente y más tecnológico, que le gustara a la familia, que llamara la atención y que tuviera curiosidades.

- ¿Qué ha significado tener su sección?

A mí, como comunicador, me llena de satisfacción porque además estoy educando con historia y estoy haciendo que la historia no se deje con el tiempo, sino que estamos recuperando historias de personajes, de acontecimientos, de innovación y que han hecho la Costa Rica de hoy. Además, de poder contar con la parte artística que a mí me encanta, de poder trabajar de la mano con el grupo de la Compañía de teatro Déja vu, estar con la parte artística, con las recreaciones, la parte de vestuario, de utilería, de escenografía, aparte del periodismo investigativo y la historia que me apasiona.

Además de comunicador es bailarín profesional y tiene su propia compañía de baile de donde saca todo el talento artístico para Repretel.

- ¿Qué tal ha sido la reacción de los televidentes con esta sección?

La verdad es que he tenido muy buena recepción; incluso, con la primera nota de los barcos nazi había personas que desconocían la existencia de esa historia en Puntarenas. Entonces, me han llamado muchos docentes de secundaria para saber dónde podrían ver los link para ponerlos en clases. Ha sido bonito porque para uno, que siempre ha estado en la parte de atrás, como productor de campo, salir a la calle y los chiquitos te pidan un fotografía cuando ven que uno es el Viajero del tiempo son cosas que uno no espera y es muy bonito. Y las personas lo que más me resaltan es que aprenden mucho y eso me llena.

- ¿Qué más hace cuando no está en el canal?

Tengo mi grupo de danza urbana junto con Daniel Ramírez, que es el grupo MD Costa Rica, el cual es la base de todo el talento artístico de Repretel. Entonces nos dedicamos a ensayar y compartir con ellos. Además, pertenezco a la escena del ballroom, soy el padre de Kiki House of Phoenix; es decir, siempre tengo muy presente la parte artística y siempre estoy tratando de hacer show, montajes, cosas que tengan que ver con el teatro y la danza.

Su familia es muy importante para él y asegura que son los responsables de todos sus éxitos.