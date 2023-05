¡Qué belleza! Ariel Ary comanda la nueva sección de Informe 11 que vale la pena ver

El corazón de Ary se transmite los jueves en Informe 11. Cortesía.

Quien no conoce a Ariel Ary se está perdiendo de descubrir a una persona talentosa, soñadora y muy humana.

Este joven, de 30 años, quien padece síndrome de Down lleva años dando de qué hablar, no solo por su talento en el deporte, donde participó en varias Olimpiadas Especiales, sino porque ha demostrado no tener límites y da el ejemplo a otros para que también lo hagan.

Hace unos días, Ariel volvió a demostrar de lo que es capaz y creó una nueva sección para el programa Informe 11, llamada El corazón de Ary, en donde cuenta las historias de varios de los atletas costarricenses que participarán en las Olimpiadas Especiales Berlín 2023, que se realizarán en Alemania del 17 al 25 de junio.

De hecho, a Berlín viajará Ariel, la mamá, doña Inger Chinchilla, y un periodista del canal y así enviar una historia (o más) diarias durante el tiempo que dure la competencia.

LEA MÁS: Lussania Víquez no pudo llegar a Informe 11 Las Historias por un problema de salud

Conoce

Como Ari tiene experiencia, sabe de los sacrificios que tienen que hacer los muchachos para llegar a un evento tan importante y por eso él, que siempre está en la búsqueda de contar historias y mostrar el lado humano de la gente, ideó esta bonita sección, que se transmite todos los jueves en el programa de Repretel.

“El corazón de Ary empezó porque soy atleta de Olimpiadas Especiales y me gusta preguntar de todo y más, yo me hago llamar el ‘Atle-tico preguntón’. Hay atletas de los que nadie conoce su historia, entonces yo me acerqué a Informe 11 para que pudiéramos presentarlos pensando en las Olimpiadas de Berlín”, dijo el curioso investigador.

Cortesía ariel Ary, exclusivo blog desde la grada

Ari ya estuvo en el programa, pues cuando salió del cole, hace varios años, hizo una pasantía en el canal. También, en el 2019 estuvo con la sección El abrazo de Ari, pero como llegó la pandemia se tuvo que suspender y más adelante hasta le cambiaron el nombre porque tampoco se podía abrazar.

Ahora, con este nuevo empujón está feliz y satisfecho de que podrá llegar hasta lo más profundo de los corazones, tanto de las personas que entrevista, como de los televidentes, para que se enteren un poco de lo que significa romper límites.

Algo que cabe destacar, es que el muchacho trabaja en la empresa IBM desde hace 13 años, por lo que los reportajes los tiene que hacer en su tiempo libre. Según nos contó su padre, don Abraham Ary, en un día tienen que moverse a diferentes lugares del país para entrevistar a los atletas.

Ariel Ary ya mostró su primera entrevista y este jueves sale una nueva en Informe 11. Cortesía.

“Ariel trabaja a tiempo completo en IBM entonces los fines de semana tenemos que hacerlo, el objetivo es que las personas con discapacidad intelectual se integren a la sociedad, en lo laboral y en lo social, entonces quiere demostrar todas las habilidades que tienen.

“Es una trabajada de locos, se graban dos horas para sacar diez minutos de entrevista, el sábado pasado estábamos a las seis de la mañana en Hatillo, luego a las nueve en el polideportivo Montserrat en Alajuela y luego a la una de la tarde en San Marcos de Tarrazú. Le toca dormir en el carro y comer cuando se termine, pero ha sido increíble ver el esfuerzo de todos”, aseguró.

Para don Abraham, como papá, es un orgullo tremendo ver a su hijo cumplir sus sueños.

“A él siempre le ha encantado el periodismo y sacar la parte humana en las entrevistas, lo que no se suele preguntar, cuánto costó llegar a los sueños, llegar a lo más profundo.

“Los límites los ponemos nosotros, hay unos que se deben poner, pero otros que no, si él quiere ser entrevistador y es bueno, yo no puedo decirle que no por tener síndrome de Down, si es bueno y le gusta, lo va a hacer. Eso es lo que nosotros como papás siempre hemos pensado”, comentó.

Son 8 capítulos que ya se grabaron, antes del viaje a Alemania, pero durante la estadía allá saldrán más capítulos todos los días. El primero salió el jueves anterior y este jueves, saldrá uno nuevo.

La idea es continuar con historias de gente pulseadora que ha salido adelante a pesar de las dificultades.

Además de su trabajo, Ariel da charlas motivacionales en escuelas y colegios.

Encantados.

Por su parte, Frederick Fallas, productor de Informe 11, dijo que ellos en el canal están encantados con la iniciativa de Ariel.

“Cuando nos buscaron Ariel y su familia, nos pareció muy bonita la idea, entonces es una iniciativa de ellos que nosotros compartimos porque nos pareció muy buena.

“También es una sección meramente inclusiva, nosotros en Informe 11 siempre nos hemos caracterizado por darle el espacio a quien lo merece, sabemos que todos tienen una historia que contar y esta sección se adapta perfectamente al programa y por eso acogimos la idea y la materializamos”, señaló Fallas.