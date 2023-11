Mariser Picado tuvo una dificultad de salud días antes de la final de Nace una estrella

Mariser Picado quiere ganar la categoría de niños de Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

Mariser Picado contó a La Teja que tuvo una dificultad con su salud días antes de la final de Nace una estrella, este domingo.

La niña de 10 años dijo que estuvo enferma durante la semana, lo que le impidió ensayar mucho para sus tres presentaciones de este domingo en la última gala del concurso de canto.

La cartaginesa compite en la categoría de niños, al lado del sancarleño Jeremy Solís.

“Todos estos días no he podido ensayar porque me estuve cuidando. He estado muy enferma y el sábado solo susurré en el ensayo técnico, pero voy con todo”, contó Mariser.

Dichosamente la enérgica niñita ya está en todas y del resfrío no hay ni rastro, por lo que espera no tener complicaciones en ninguna de sus tres shows.

