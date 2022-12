Marisol Soto cumple 50 años y recibió un sorprendente regalo de su hija

La exreina de belleza Marisol Soto llegó este lunes a la media tejita e inició el día con una sorpresa enorme, por parte de su hija Marianne.

La muchacha fue a la cama de su mamita a dejarle el regalo por llegar a esa bonita edad y además de una tarjeta y otros detallitos, Soto encontró en el fondo de la caja, nada más y nada menos que un boleto para para viajar a Dubái, el próximo 25 diciembre.

Soto no podía crear lo que veía, pues, según ella, iban a pasar esas fechas en Cancún, que es donde vive Nanne. Incluso se puso a brincar en la cama de la emoción que sentía.

Ella es la “Tica en Cancún”, que nos acerca a las bellezas de ese paraíso mexicano

“Amanecí con esta gran sorpresa en mi cumple. No paro de llorar de la emoción. Siempre soñé con conocer Dubai, está en mi Bucket list (lista de deseos) y mi @nannevolio me sorprendió así para mis 5️0️. Mi amor no tengo palabras, no puedo creer que esto esté pasando. Gracias, gracias mi princesa por tanto”, escribió Marisol en sus redes sociales, acompañado del video en donde le dan la sorpresa.

Sin duda que con regalitos como ese, así a cualquiera le encantaría cumplir años. ¡Felicidades!