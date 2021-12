Martín Scott necesita de su ayuda para operarse lo más pronto posible

Martin Scott ahora solo puede caminar con ayuda de un bastón por el desgaste en su cadera. Archivo (Cortesía Martin Scott)

El exanimador de TV Mejenga, Martin Scott, requiere de la solidaridad de los ticos para una operación de cadera que necesita con urgencia.

El locutor tiene tres años de estar sufriendo por un desgaste de cadera que casi no le permite caminar y a su gran amigo, Alejandro Rueda, se le ocurrió hacer una campaña denominada 7000 a 1000 para ayudarlo.

Esto significa que si siete mil personas donan un rojito al Sinpe Móvil 6042-4226 se podría pagar su trasplante de cadera.

Según contó el limonense, el expresentador de TV Mejenga lo fue a visitar hace unos días a su casa de pura casualidad y notó que solo puede caminar con ayuda de un bastón y tras contarle sus situación decidió extenderle la mano.

“A él no le gusta que uno lo diga, pero Alejandro y Amelia Rueda me están ayudando con esta campaña y son los que han movido todo con los especialistas para ver si me pueden operar. La recaudación es más que todo por el costo de la prótesis que es altísimo”, explicó Scott, de 56 años.

Sus amigos han estado compartiendo esta imagen en sus redes sociales para que más gente se sume a la causa. Facebook

El caribeño contó que aunque tiene seguro con la Caja, le dijeron que debía esperar a que lo metieran en lista de espera. Sin embargo, un doctor privado le explicó que lo suyo había que operarlo lo más pronto posible sino iba a seguir experimentando dolores más fuertes o hasta perder la movilidad.