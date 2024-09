Marvin Hidalgo confesó qué es lo que más le gusta de su bailarina de Mira quién baila

Marvin Hidalgo debutó bailando country en la primera gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

El experto taurino Marvin Hidalgo ya pasó el susto de bailar en televisión nacional, algo que lo tenía muy nervioso previo a iniciar la primera gala de Mira quién baila.

El sancarleño confesó a La Teja que todavía el sábado estaba teniendo problemas con su coreografía y que su bailarina Tatiana Sánchez hizo algo que le gustó y que por eso en la transmisión en vivo le salió perfecta.

Hidalgo dice estar muy contento con su pareja porque es una buena maestra, que le exige perfección en cada paso y que es “muy directa” cuando lo está haciendo mal. Es decir, no le anda con rodeos para quedar bien.

Según contó, en el ensayo general (del sábado) cometió un error que lo hizo sentirse mal y Tatiana no dejó de ayudarlo y también lo mandó a repasar a la casa.

“En el ensayo general estaba nerviosísimo, estaba frío y tras de eso cometí un error en la coreografía y eso me dejó preocupadísimo, me puse de malas, vine y me senté aislado, no hablaba con nadie de lo mal que me sentía, pero este domingo me desperté a las 6 a.m. y me puse a ensayar y ensayar y eso me hizo sentirme seguro”, mencionó.

El ganadero y agricultor se ha estado quedando en San José para poder ensayar y cumplir con los compromisos del canal.