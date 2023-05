Más famositicas ‘desnudas’ por Inteligencia Artificial; una de ellas está como las bombas

Katherinne González está como las bombas por el montaje que hicieron de ella. Fotografía: Cortesía.

Supuestos desnudos de seis famositicas, entre las que hay modelos, presentadoras de televisión e imitadoras, circulan por Internet desde este martes por la tarde.

Las imágenes fueron manipuladas utilizando la Inteligencia Artificial, a partir de fotografías que las nuevas víctimas de esta tecnología han compartido en sus redes sociales.

Ya La Teja había advertido este lunes de la posibilidad de que más material de este tipo comenzara a andar por la gran red, luego de que hace una semana la locutora Johanna Villalobos se convirtiera en la primera conocida del país en quedar completamente expuesta por la Inteligencia Artificial.

LEA MÁS: Johanna Villalobos no sería la única famositica a la que “desnudaron” con inteligencia artificial

Las afectadas de ahora son la cantante Melissa Mora, la empresaria Nadia Aldana, la exmiss Costa Rica Johanna Solano, la imitadora de Pelando el ojo, Katherinne González, las expresentadoras de televisión Glenda Peraza y Viviana Calderón, y la presentadora de Teletica, Keyla Sánchez.

Hasta el momento solo Katherinne González se ha referido sobre la situación. A través de una historia que compartió en su Instagram, ella se enfureció con los responsables de crear y difundir estas fotografías.

Indignada está Katherinne González con la foto suya "desnuda" que anda en Internet. Instagram.

“Acabo de ver esta publicación y no sé cómo explicarles lo que siento, impotencia, ganas de vomitar, dolor de cabeza… ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con las personas? Nuestros cuerpos no son objetos ni entretenimiento para nadie”, refirió González.

La integrante de la Selección Mayor del Humor de Repretel dijo que este tipo de situaciones son reflejo de lo mucho que todavía nos queda cambiar como sociedad.

“Duele ver cómo seguimos siendo una sociedad misógina y machista. Si les pasan fotos como estas no las compartan, no las envíen a grupos, no sean parte de esto”, finalizó Kathy su mensaje.

LEA MÁS: Johanna Villalobos reacciona a foto de ella desnuda creada con Inteligencia Artificial

Según explicó hace unos días a La Teja el abogado especialista en Tecnologías de la Información y Redes Sociales, Andrés Corrales, este tipo de actos son difamatorios.

Johanna Villalobos se mostró muy molesta con el montaje que le hicieron

“Cuando una persona se ve afectada, realmente es muy difícil poder determinar quién fue la persona que le solicitó a un programa de Inteligencia Artificial modificar esa fotografía, lo cual es prácticamente imposible en estos momentos, pero lo que sí podría llegar a suceder es que las personas que han sido víctimas o sean víctimas de esto pueden tomar acciones legales contra aquellas personas que compartan o divulguen este contenido a través de redes sociales o servicios de mensajería”, mencionó el abogado Corrales en aquel momento.

LEA MÁS: ¿Qué puedo hacer si me desnudan con Inteligencia Artificial, como a Johanna Villalobos?