Mascota de Melissa Mora fue atropellada dentro de su casa y por alguien cercano a ella

La modelo y cantante Melissa Mora está pasando por un momento muy triste, luego de perder a su amada perrita Julieta.

Lo más duro de todo es que su mascota, de la raza salchicha, murió atropellada dentro de su propia propiedad en San Ramón, de Alajuela.

Al momento del accidente la artista se encontraba en su negocio de perfumes que tiene en el centro de la ciudad, por lo que recibió la noticia por teléfono.

LEA MÁS: Melissa Mora ya decidió qué hará con los restos de su perrita fallecida

Melissa Mora, cantante, modelo y empresaria, está viviendo de nuevo en su casa en San Ramón donde le atropellaron a su perra. (redes/Instagram)

Con voz aún triste, la guapa ramonense nos contó que el accidente ocurrió por una lamentable coincidencia mientras su familia estaba en casa.

“Ella (la perra) estaba en mi casa, lo que pasa es que mi hermano me dejó los perritos de él y Julieta estaba en celo. Como los otros son machos, estaban encerrados y a Julieta me la dejaron afuera. En teoría, Julieta iba para la casa de ellos, pero no se la llevaron, entonces ella pasaba acá en toda la propiedad. El carro iba entrando, del hermano de la esposa de mi hermano, y la atropelló, fue dentro de mi propiedad”, explicó visiblemente afectada.

Melissa Mora contó que ha llorado mucho la muerte de Julieta. (redes/Instagram)

Julieta tenía poco más de un año de acompañarla, pero para Melissa se había convertido en una parte muy especial de su vida, sobre todo, porque llegó en un momento de duelo.

“Julieta fue un cambio porque yo tuve a Chanel, una perrita de ocho años, y cuando ella murió, a mí me la trajeron para consolarme. Claro que se le da a uno demasiado, aunque Julieta era bastante nueva, la amaba mucho. Lloré demasiado”, confesó.

LEA MÁS: A Melissa Mora le rompieron el corazón y la bloquearon de todo

No quiere más

Además, contó que el joven que manejaba el carro se sintió tan mal por lo ocurrido que apenas y pudo hablarle para disculparse.

Mora agregó que, aunque adora a los animales, después de este nuevo golpe ha decidido no tener más mascotas por ahora, pues ya van dos pérdidas muy seguidas.

“Yo les dije (familia) que en este momento no quiero más perritos porque uno sufre demasiado cuando mueren, y esto que me pasó me hizo pensar que mejor cuido y chineo los de mi hermano”, dijo con tristeza.

Chanel era la gran chineada de Melissa Mora, pero se le murió en mayo de 2024 tras ocho años a su lado.

Al igual que su otra mascota Chanel, quien murió en marzo de 2024, a Julieta también la mandaron a cremar como un último gesto de amor.

LEA MÁS: Melissa Mora confirma que se unió al club de las solteras, pero puede que no dure así mucho tiempo

Se acabó el amor

Por otra parte, Meli nos confirmó que hace unos meses terminó su relación con el empresario Alberto “Beto” Gómez y que ahora está viviendo con su hija en San Ramón.

La relación entre ellos no venía bien desde el año pasado, aunque se había comprometido en mayo de 2023 tras más de dos años de vivir juntos en Turrucares de Alajuela.

Alberto "Beto" Gómez era el novio de Melissa Mora, pero la cantante ramonense confirmó que ya terminaron definitivamente. (Jose Cordero)

Ahora ella dice estar enfocada en nuevos proyectos y en negocio de perfumes que montó junto a su hermano.

“Sí, yo terminé con Beto y me vine para mi casa. Abrí con mi hermano un negocio de perfumes y estoy trabajando”, comentó, tratando de seguir adelante en medio del dolor.