Mau y Ricky Montaner estrenan video grabado en Costa Rica y la provincia que eligieron está de moda en estas fechas

Los hermanos Mau y Ricky vinieron en diciembre a Costa Rica no solo de diversión sino también para grabar un video musical.

Los hermanos Mau y Ricky estrenaron este 11 de febrero su más reciente video musical, el cual fue grabado en Costa Rica.

Los hijos de Ricardo Montaner visitaron el país en diciembre pasado para realizar las tomas de su canción “Te quiero”, eligiendo como escenario principal la provincia de Guanacaste, una zona que, según han expresado, ocupa un lugar especial en su corazón y que, en épocas como estas, se pone de moda por el verano y las playas.

LEA MÁS: Fans de Camilo lo habrían visto en Flamingo junto a Mau y Ricky Montaner

Para anunciar el lanzamiento, los artistas compartieron un mensaje en sus redes sociales en el que destacaron el trabajo realizado y el cariño que sienten por el país.

Este video de Mau y Ricky se grabó en Costa Rica

“Trabajo honesto. Ya salió el video de Te Quiero en YouTube. Lo hicimos con un equipo increíble en Costa Rica, lugar que amamos con locura y que abrazó nuestra música desde el principio”, publicaron.

Ricky Montaner publicó en diciembre que estaban disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

A mediados de diciembre, Ricky Montaner confirmó la presencia de ambos en territorio costarricense y explicó que, además del proyecto musical, acompañaron a su productor John, quien celebraba su despedida de soltero.

El cantante mostró a sus seguidores la vista que los recibió al amanecer, con el mar y la playa como fondo, revelando así que se encontraban en Flamingo. Su cuñado Camilo también vino con ellos a celebrar la despedida de soltero.

LEA MÁS: Mau, Ricky y Guaynaa estuvieron en San Carlos disfrutando después de Picnic

El videoclip refleja un ambiente festivo y veraniego, con escenas grabadas al aire libre, mujeres bailando en vestido de baño y la luz dorada del atardecer, que contagia a cualquiera de vivir esa experiencia.