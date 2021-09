Maureen “la Tía” Salguero terminó en el hospital debido a un cuadro de estrés y depresión

La presentadora Maureen Salguero, dice que su familia ha sido su mayor apoyo durante todo este proceso sicológico que está llevando para mejorar su salud. Cortesía La presentadora Maureen Salguero, dice que su familia ha sido su mayor apoyo durante todo este proceso sicológico que está llevando para mejorar su salud. Cortesía

La presentadora Maureen Salguero abrió su corazón en redes sociales para contar la verdadera razón por la que no estuvo apareciendo en el programa “Divas” en los últimos días.

La famosa “la Tía” contó que estuvo sufriendo de mucho estrés y que esto la llevó al hospital.

La diva explicó que desde hace unos meses venía experimentando mucha ansiedad, estrés y cansancio físico y emocional, lo cual desencadenó una grave enfermedad.

Ella decidió visitar a la sicóloga Yaxún Víquez, que salía en canal 8 junto a nuestro columnista Rafael Ramos, y luego de un examen siquiátrico, los expertos determinaron que padece del trastorno llamado distimia, que es un cuadro depresivo persistente.



“Hice un control interdisciplinario con siquiatría y llegamos a un diagnóstico de distimia, que es una depresión con algunos cuadros de ansiedad que se arrastra durante muchísimos años y que casi se vuelven parte de uno, como el color del cabello o algún rasgo físico, por lo que uno aprende a vivir con eso, pero en determinado momento esa depresión o cuadro de ansiedad empieza a tomar control de uno”.

“Gracias a la consulta con Yaxún y con mi siquiatra ahora tomo una pastillita todos los días y forma parte de un nuevo estilo de vida que estoy tratando de poner en práctica, que incluye, ejercicio, terapia y medicamentos”, explicó.



— "Empecé a extrañarme a mi misma, me veía al espojo y decía: 'siento que esta no soy yo", Maureen Salguero

La conductora señaló, además, que a raíz de todo este proceso logró entender que hay que sanar, perdonar, desarrollar amor propio y dejar en el camino el resentimiento.

Le pasó al aire

La guapa explicó que quiso contar su testimonio abiertamente porque quería ayudar a otras personas a pensar primero en ellos y demostrar que ella es humana como todos.

La Tía dice que la pandemia del estrés es mucho más grande y peligrosa que el covid-19 y que mucha gente no le ha prestado la atención necesaria a esta enfermedad.

Ella empezó a tomar conciencia de la “salud mental” hasta que “tocó fondo”.

“Un día en la radio tuve un episodio donde me desorienté, no sabía qué era lo que estaba haciendo. Llamaron a la ambulancia y me asusté mucho. Llegaron los paramédicos y ese día lo atribuimos a un un cuadro de azúcar y pensé que podía ser eso porque desayuné muy temprano o muy poco y lo dejé pasar.

“Tres días después en mi casa ocurrió exactamente lo mismo, me perdí, no sabía dónde estaba, no comprendía y estaba totalmente desorientada. Volvieron a llamar a la ambulancia, me tomaron los signos vitales, la presión, la frecuencia cardiaca y me preguntaron si había estado en contacto con alguien con covid. Se fueron y me dieron algo para calmarme y eso fue todo”, contó.



Según confesó, el viernes 27 de agosto volvió a sufrir otro cuadro parecido mientras estaba al aire en el programa “Divas”, pero trató de disimularlo aunque no podía ni hablar.

Desde ese día la mandaron a hacerse más exámenes médicos y cuando le estaba haciendo una angioresonancia le dio una reacción alérgica y la tuvieron que llevar a emergencias a sala de shock.

Al final los doctores le explicaron que todos los episodios que había tenido fueron “microinfartos cerebrales” y que lo que tiene es una enfermedad vascular cerebral.

Ahora tiene que estar en control médico, pero adelantó que no piensa retirarse de la radio ni de la tele porque eso la hace muy feliz.