Maureen Salguero confesó su peor momento en A todo dar y el motivo de su renuncia a Teletica

Maureen Salguero ha trabajado en prácticamente todas las televisoras del país y muchos de sus proyectos han sido en transmisiones de toros. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El peor momento que vivió durante los cinco años que trabajó en A todo dar, de Repretel, y el motivo por el que renunció a Teletica al año de trabajar ahí, fueron dos de las confesiones que hizo esta semana, Maureen Salguero.

Sin pelos en la lengua, la presentadora, animadora y locutora habló de eso en el último episodio del pódcast “Khe Khé”, en el que recordó que el puesto que le dieron en A todo dar, en el 2000, originalmente, era para un hombre.

Maureen fue la animadora detrás de cámaras del exitoso programa de Repretel. Ella trabajó en el espacio de canal 6 durante los cinco años que estuvo al aire y fue donde se ganó el apodo de “Tía”.

La también actriz dijo que, aunque vivió grandes momentos en A todo dar, hubo uno que la marcó muchísimo y fue cuando Viviana Calderón, una de las presentadoras, renunció, a mediados del 2003.

Maureen Salguero y Viviana Calderón se reencontraron en la tele en el 2019 en el programa de Multimedios Canal 8, Divas pero divinas. Fotografía: Jorge Castillo. (Jorge Castillo)

“El peor momento en A todo dar fue cuando se fue Viviana Calderón. A Vivi la amo, me parece un ser humano espectacular. Me enamoré de ella desde el primer momento. Vivi Calderón no es de este mundo”, afirmó Salguero.

Calificó a Viviana como una mujer hermosa, sencilla y talentosa. “Es de las que no se dan cuenta lo linda que es, y cuando Vivi se fue, yo sentí que me arrancaron un pedacito porque hacíamos muchísima química”, agregó.

Mau recordó las palabras que le dijo a Viviana esa vez que se fue de A todo dar. “Tomé el micrófono y tuve el atrevimiento de decirle que las alas que tenía eran tan grandes, que si tenía que alzar vuelo sin límite, lo hiciera”, dijo.

Otras de las revelaciones que hizo la Tía estuvo relacionada con su salida de Teletica, el 29 de enero del 2016.

Gracias a la popularidad que hizo en Repretel, Salguero después se fue a trabajar a la televisora del trencito, pero al año de estar en canal 7 sorprendió con que se iba.

Maureen Salguero fue presentadora de Más que noticias, en Teletica. Fotografía: Archivo LT. (Archivo)

“Me fui de Más que noticias de Teletica al año de trabajar ahí, porque la productora era bastante difícil y sigue siéndolo, creo”, aseguró sobre el motivo por el que cantó viajera del 7.