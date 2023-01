Maureen Salguero nos cuenta cómo va de la operación en el pie

Maureen Salguero, la Tía, está deseando volver a la radio. Cortesía

La presentadora Maureen Salguero cumplirá este viernes una semana de su operación en el pie izquierdo y nos contó cómo va la recuperación.

La famosa Tía dice sentirse muy bien y bastante chineada por sus dos hijas y su papito, pero que lo que la tiene más feliz es lo bien que van sanando las heridas.

De hecho, esta semana tiene cita de nuevo y espera que la feliciten por lo bien que se las está cuidando y porque ha cumplido con los ejercicios que le mandaron a hacer en casa.

A ella le pusieron una platina para darle soporte al peroné que se fracturó, diez tornillos para volver a unir los dos maleolos del tobillo (bolitas interna y externa del tobillo) y le colocaron un tornillo que atraviesa el peroné hasta la tibia, para mantenerlos unidos.

“Las heridas hermosas, espero que el viernes cuando vaya al ebais a que me quiten los hilos me feliciten por haberlas cuidado tan bien. Creo que el 8 de febrero tengo cita con el ortopedista para ver qué sigue, cruzando los dedos porque me dejen meter el pie al agua y empezar a hacer terapia en piscina también”, comentó muy emocionada.

El domingo 15 de enero la locutora de La Caliente y su familia andaban viendo el atardecer en un mirador en playa San Juanillo, en Santa Cruz de Guanacaste, pero cuando caminaban hacia el carro, ella se resbaló, pegó el pie contra una piedra y se fracturó.

Así le había quedado el tobillo tras la fractura. Cortesía

Lo antes posible

La recuperación de una fractura, como la suya, tarda cerca de seis meses, según le dijeron los doctores, sin embargo, la presentadora está convencida de que ella caminará, sin ayuda de nada, antes de lo previsto.

La tía está convencida de que con las terapias y la buena actitud logrará su objetivo, pues está deseando regresar a la radio para compartir con sus oyentes.

“Estoy poniéndole con la terapia, muy motivada, con una determinación firme de recuperarme en tiempo récord, de verdad”, recalcó.

Por ahora anda en una especie de patineta o scooter especial para rodilla y eso le ha permitido no estar molestando tanto a su familia para que le ayuden.

“Me movilizo por toda la casa con ese scootercito, monto la rodilla en el scooter y con el otro me impulso, así he ido a las terapias, así me muevo aquí en el casa y así bajo a tomar un poquito de sol, por la vitamina C que es tan importante”, contó.

La presentadora le está poniendo bonito en las terapias. Instagram

La tía además aseguró que la buena actitud es lo que la pondrá de pie muy pronto y que esa ha sido su mejor medicina.

“Aquí la actitud es importante, es vital, relevante. Es lo que determina una buena y rápida recuperación, es como decir: ‘ok, yo sigo entera, lo único que tengo fracturado es el pie’, pero yo sigo entera mental, emocional y físicamente, tengo solo esa pequeña desventaja, pero estoy superbién. Si solo eso es lo que está mal, todo el resto de mi que sí está bien voy a ponerle el empeño, la energía, la voluntad a ese pie para que se acuerde para qué servía, en eso estoy concentrada”.