El acoso es una historia de nunca acabar. Está ahí a la orden del día, la única forma de evitarlo sería encerrarse, desaparecer. Evidentemente, eso no es opción. Hay una ira ancestral que vive dentro de todas y clama por salir. A veces me he callado, otras he confrontado, me he paralizado o he gritado. Pero ahora, después de una vida de sentir que el espacio público no nos pertenece, es que tomamos las calles para reclamar ese derecho de igualdad.