Mauricio Astorga contará con una barra bien brava para su debut en la pista de baile

El actor Mauricio Astorga será el invitado especial, este domingo, en la octava gala de Mira quién baila (MQB) de Teletica.

Mauricio Astorga y su esposa Katherine Campos

El también humorista dejará su traje de juez por unos minutos para debutar en la pista de baile al ritmo de merengue. Él bailará la canción “Después de la playa” de Bad Bunny.

“Es un merengue rápido y yo espero que la gente se divierta mucho, porque sobre todo es eso, que nosotros hacemos esto con la intención de llevar alegría a los hogares costarricenses”, dijo.

Astorga explicó que en otras ocasiones lo han invitado a ser una de las estrellas en Dancing with the Stars, pero que por cuestiones de tiempo no ha podido participar, pero reconoció que en este formato dijo que sí porque es menos el tiempo de ensayo por ser solo una presentación.

Aunque reconoció que siempre le había “picado la curiosidad” por saber qué tal le va bailando esos ritmos.

“Yo me estoy divirtiendo mucho, además me tocó bailar con Alhana, que es una gran bailarina y, entre Michael Rubí y Alhana Morales montaron la coreografía, así que ellos han estado ayudándome. El otro día se asomó Isaac Rovira, el juez, y le encantó lo que vio y ahí nos dio unos consejos porque él tiene ese ojo clínico para corregir cositas, pero yo me he divertido mucho, para mí es una gran experiencia”, mencionó.

Mauricio Astorga y su hija mayor Valentina.

Este domingo el director de series como Juan Vainas y Chibolo, Los Vargas y La Ofis estará muy bien acompañado en el estudio, porque según adelantó, tendrá una barra superbrava apoyándolo.

“Viene mi mamá, mi esposa, mi hija grande y mi hija pequeñita. Viene mi cuñada también, la esposa de mi hermano Carlos Ricardo (Benavides), así que viene una barra brava”, expresó.

Hace unos días llegó al país su hija mayor, Valentina, quien vive en México, y eso lo tiene aún más motivado para darlo todo en la pista de MQB.