Mauricio Astorga cuenta la historia de cómo fue que nació su personaje de Morgan

El actor Mauricio Astorga recordó cómo fue que le “dio vida” a su personaje de Morgan, que él creó hace casi 20 años.

Astorga reveló información bastante curiosa del Bichillo en una entrevista con el creador de contenido Than Rojas, a quien le confesó que el personaje nació a pedido de don Ignacio Santos.

Morgan es el personaje más reconocido de Mauricio Astorga y el 'más viejito'. Foto: Facebook.

“Necesito un taxista que entreviste gente dentro del carro, a gente de la política, gente del deporte, de la música; pero que sea vacilón y los ponga a cantar y tenga actitud”, comentó Astorga sobre lo que le dijo don Ignacio.

Mauricio aceptó, pero el personaje tenía que estar listo en 24 horas; por eso corrió y en una bodega de su casa encontró todo para darle forma a Morgan en solo unas horas.

“En una noche me fui a la bodeguilla que tenía en la casa, ahí tenía una peluca de colochos, había una gorrilla que me regaló un amigo mío al que le decimos Fati, una gorra de Superman; tenía una camiseta, por cierto, que era de Sunsing (William, exjugador) de la Sele, del Aztecazo, unas cadenillas, un bigotillo que me hice con fieltro negro y ya. Entonces, con eso que tenía en la bodega, armé de la noche a la mañana a Morgan”, refirió Mau.

Sobre los dichos, mencionó que el nombre del personaje, por ejemplo, provino de Rocha, un editor que él tuvo que decía mucho esa palabra.

Mau dice que el día que le hicieron la prueba del personaje, él estaba bastante nervioso porque tenía que manejar y todavía no sabía tanto porque tenía un mes de haber sacado la licencia; y además de conducir, desarrollar una entrevista y hacer el programa.

Astorga recordó que la primera persona que entrevistó Morgan fue a don Ignacio Santos, pero la entrevista nunca salió al aire porque fue para el piloto. Después entrevistó al narrador Mario McGregor, la cual fue la primera entrevista pública de Morgan.