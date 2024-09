Mauricio Astorga nos habló de su nueva etapa como papá y del susto que les pegó Sara antes de nacer

Mauricio Astorga y su esposa Katherine Campos se convirtieron en papás hace pocos días.

Mauricio Astorga y su esposa, Katherine Campos, están más que felices con la llegada de su primera hija en común, Sara, quien nació el pasado 24 de agosto.

El nuevo juez de Mira quién baila (MQB) nos habló de esta nueva etapa que está viviendo como papá, a sus 49 años, el cual lo tiene loco, pero de amor.

El actor y productor de las series de comedia de Teletica nos confesó que aunque ahorita todo es felicidad, la pequeña les pegó un gran susto antes de nacer, pues no estaba planeado que su pareja diera a luz en esa fecha.

El creador de personajes como Morgan y Armando la plancheta ya tenía una hija de 19 años, Valentina, quien vive en México con su mamá, mientras que, Katherine también tiene otra hija, de 4 añitos, así que su vida está rodeada de mujeres.

- ¿Cómo se siente chinear de nuevo después de tantos años?

Primero, estamos felices y agradecidos con Dios, porque la llegada de una bebé llena de luz una casa, la llena de alegría, muchas cosas cambian de significado, así que estamos fascinados.

Para mi esposa ha sido más cansado, porque le tiene que dar de comer. Yo le ayudo en todo lo que puedo, con el baño, con el cambio de pañales, pero ella es la que ha llevado el peso y es una mamá extraordinaria. De verdad que hace que me enamore más de ella el ver lo buena mamá que es.

La pequeña Sara vino al mundo el 24 de agosto y tiene vuelto loco de amor a su papá Mauricio Astorga.

- ¿Cómo se ha portado la bebé en estos primeros días?

Es tranquila y vos sabes que eso nos decía el doctor, que eso hay que cuidarlo como oro, porque un bebé que tenga sus horas de sueño, que esté ordenado con los ciclos de sueño, es fundamental, que lo cuidemos como nada en el mundo, pero bueno, esperemos que siga así.

- ¿Por qué eligieron el nombre de Sara?

Desde que estábamos peloteando nombres, lo típico que uno empieza a ver nombres y dice: “me gusta este”, “me gusta el otro por el significado”, etc., pero desde el inicio estaba es nombre como uno de los preferidos y al final, digo que es Dios es el que termina diciendo: “ese es el nombre”. Además, suena bonito, pero sí es un nombre que tiene un significado y realmente nos gusta mucho.

Diay estamos enamorados, uno se enamora perdidamente y se queda viéndola.

- ¿A quién se parece más?

Hay un debate, parece ser que tiene un camanance. Yo digo que se parece a mi esposa, ella dice que se parece a mí, mucha gente dice que se parece a mí, yo espero que conforme vaya creciendo se vaya pareciendo un poco más a mi esposa para que sea más bonita. Es broma. Pero bueno, creo que en unos meses vamos a ir viendo a quién se parece más, pero la mayoría de gente dice que se parece a mí, aunque normalmente las chiquitas se parecen más al papá.

Mauricio Astorga es uno de los jueces de esta temporada de Mira quién baila de Teletica, proyecto que aceptó porque ya terminaron de grabar la serie de Juan Vainas.

- ¿Soñaba con agrandar la familia?

Era algo de lo que habíamos hablado, pero no estaba tan presente. Sin embargo, me ha llamado la atención que yo pensé que no me iba a recordar de nada, pensé que de verdad era empezar de cero y que no me iba a acordar cómo se cambiaba un pañal y fue como si hace un mes estuviera cambiándole un pañal a mi otra hija. Me acordaba de todo, siento todo tan natural, aparte de que yo disfruto de la cambiada de pañal, de la bañada, de darle su chupón, yo lo disfruto. Ha sido una etapa maravillosa que, además, siento que me toma en un momento distinto de mi vida, en una etapa de más madurez, así que lo estoy disfrutando mucho.

Es comeloncita y ya vamos viendo cómo se le ponen los cachetitos rosaditos” — Mauricio Astorga, actor y comediante

- ¿Ya su hija mayor la conoce?

El plan era que Sara iba a nacer justo en estas fechas, entre el 15 y el 18 de setiembre, pero como se adelantó, todos los planes nos cambiaron un poco. La conoce, por supuesto, en video y por videollamada y todo, pero ya tenemos planeado para que venga en estos días a conocerla.

- ¿Por qué nació antes?

Fue una decisión que tuvimos que tomar porque era necesario que naciera, entonces se adelantó casi tres semanas, nació por cesárea y, por supuesto, para Katherine la recuperación es más lenta, pero ella de verdad que ha sido muy valiente en todo este proceso y ya estamos saliendo de esta etapa y estamos pasando la etapa de más disfrute y de compartir más con ella. Como bebé, ya empieza a dar muestras muy bonitas, a seguirte con la mirada, a reaccionar a cosas que uno le dice y eso es muy bonito.

La exbailarina de El Chinamo, Katherine Campos, dio a conocer su embarazo casi que cuando iba a dar a luz.

- ¿Cuándo la presentarán oficialmente?

Tenemos que hacer la presentación formal, pero es probable que la traiga a alguna de las galas (de Mira quién baila).

- ¿Cómo está haciendo con el trabajo porque los primeros días son cansados?

Tenemos un equipo de trabajo maravilloso, estamos muy bien conjuntados porque tenemos muchos años de trabajar juntos, entonces tanto en los teatros como en la serie de televisión, nos hemos acomodado para cuando ha sido necesario que yo vaya a alguna cita médica o de control me ha cubierto, pero gracias a Dios uno termina encontrando el tiempo y el acomodo de todas las cosas para acompañarlas. Sí, han sido días más largos, más cansados, pero se hace con mucha alegría.

