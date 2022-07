Mauricio Hoffman le mandó filazo a Nicole Aldana

Nicole Aldana no estaba para nada contenta por estar en el reto de eliminación. (Lilly Arce Robles.)

Conforme avanza Dancing with the Stars, la pista se va poniendo más caliente y los roces o comentarios entre los participantes empiezan a relucir. Así ha pasado en todas las temporadas y esta no es la excepción.

Este lunes, en De boca en boca, Mauricio Hoffman hizo un par de comentarios con los que dejó picando que la relación puede que no sea buena entre él y Nicole Aldana.

Cuando en el espacio estaban haciendo el recuento de las presentaciones del domingo, Natalia Monge comentó que a la ex A todo dar no le había gustado para nada estar en el reto de eliminación.

A lo que Mau contestó: “Tampoco le gusta que a uno le pongan 9″, haciendo referencia a la calificación que le dieron la semana anterior y que habría generado algún tipo de envidia o disconformidad.

Mauricio Hoffman poco a poco va tirando lo que piensa en De boca en boca. (Lilly Arce Robles.)

Unos minutos después, el mismo Hoffman volvió a decir que en el guion que le dieron decía que Nicole estaba chiva con las calificaciones.

Recordemos que no es la primera vez que se habla de malas relaciones con Aldana. En el mismo pódcast del programa de meneos, llamado La Oreja de Dancing, se había comentado que Lorna Cepeda decía que Nicole no era nada humilde, aunque después hicieron la pantomima de que era un mal entendido.

Habrá que ver si ahorita los “hacen amigos” de nuevo, pero de que hay que incomodidad, la hay.