Mauricio Hoffman se confiesa: “Me gusta lo que María José aporta a mi vida”

Majo Ulate es la que le ha ordenado la vida a Mauricio Hoffmann y Foto: Fernanda Matarrita

Mauricio Hoffman y María José Ulate están más que listos para contar sobre su primera vez...

La pareja decidió dar el paso adelante y hacer su relación todavía más pública, aprovechando el boom de los podcast.

Este viernes a las 4 p.m., se estrenará en Spotify y en otras plataformas de audio “Divagueando”, un espacio en el cual Mau y Majo se sentarán a conversar y darán sus puntos de vista sobre diferentes temas. El primer capítulo se llama “Nuestra primera vez” y si el contenido está tan bueno como el título, sin duda habrá que escucharlos.

Ellos aseguran que no será nada polémico ni para tirarle a terceros, pero siempre generarán morbo.

[ Mauricio Hoffman y Majo Ulate pasan en una pura miel en redes sociales ]

“Los dos estamos acostumbrados a las redes sociales, a proyectos donde tenemos que desenvolvernos y a compartir con nuestros seguidores pero esta vez hacerlo juntos como pareja nos da un nuevo aire, nos da un respiro y la oportunidad de que la gente conozca otras facetas u opiniones de nosotros tanto dentro como fuera de la relación. Estamos a poco de llegar a los 10 mil seguidores en Instagram con la página que iniciamos apenas el domingo, tenemos muchos mensajes de apoyo de gente que quería vernos juntos desde hace mucho tiempo y les emociona que hayamos decidido compartir este espacio con ellos”, dijo Majo.

Mau también habló largo y tendido con La Teja y nos contó detalles de su vida y sus proyectos laborales y personales.

-¿Cómo se siente con su participación en Dancing?

Muy contento porque uno trabaja para que le vaya bien, ensaya para que todo camine y sí nos salió bien (ganó la primera gala). Hay una mayor presión, que nos pone nerviosos pero así es esto, pero yo estoy disfrutando el momento.

-¿Le ha ayudado de alguna manera estar tan cerca del programa por trabajar en la empresa?

No, la gente piensa que tengo ventaja porque ya hice Bailando por un sueño o porque trabajo ahí, pero no es lo mismo verla venir que bailar con ella, esto es totalmente nuevo. Sé a qué me enfrento, al montón de emociones que hay dentro del concurso, pero hay que saber canalizarlas.

[ Mauricio Hoffman defendió a Gerard Piqué de la gente que lo llama infiel ]

-¿Le llegó esta oportunidad en un momento bonito de su vida?

Sí, estoy muy contento con muchos aspectos de mi vida, en el campo laboral y emocional, entonces estoy disfrutando una etapa como esta, bien acompañado, con otra perspectiva de la vida, con una motivación enorme que es mi hija, que es el motor y el motivo de todo lo que hago. Tal vez hace un año no lo hubiera disfrutado tanto, pero Dios todo lo hace perfecto.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate ya se dejan ver como cualquier otra pareja. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Parte de esa contentera que siente tiene que ver con Majo? Cuéntenos sobre ese podcast que van a hacer...

Nosotros conversamos mucho de todo lo que nos pasan y escuchamos, tenemos una conversación muy rica cuando nos sentamos a hablar y por eso quisimos compartir como pareja, como novios este espacio, con la gente que nos tira buena vibra porque lo que menos queremos son polémicas, hablar de terceros, tirarle a otros, no queremos un espacio como si fuera un derecho de respuesta, es una vivencia personal con opiniones personales que pueden ser diferentes a las de los demás y hay que respetarlas.

-¿De qué hablarán?

De varias cosas, si surgió algo en la semana, hablaremos de eso, de nosotros, de hecho el primero se llama nuestra primera vez compartiendo lo que somos y cómo somos, entonces la idea es que nos conozcan más. No pretendemos educar, dar consejos o instruir a nadie, pero si a través de nuestras experiencias personales podemos servir a la gente que está atravesando algún problema, en buena hora porque también tendremos especialistas invitados para tratar algún tema en específico.

Esta es la portada del primer capítulo del podcast de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. Instagram

-¿En qué etapa siente que están como pareja?

No podría definir mi relación por etapas, pero puedo decir que disfruto el día a día, el presente, ahorita me siento muy seguro, contento, apoyado y estoy disfrutando la vida como me gusta, de una forma tranquila, sin aparentar. Me gusta lo que María José ha llegado a aportar a mi vida, creo que más que una etapa en la relación, es una etapa de mi vida, con más calma y que disfruto.

-¿Sienten que pueden ser una pareja como cualquier otra?

Siempre lo hemos sido, la gente es la que se ha encargado de vernos como bichos raros o ver a Majo de una forma y juzgarla por cosas que a nivel social y de medios se dieron. El proceso fue muy feo, pero son cosas que no las voy a hablar, no tengo interés en justificarme o en que crean que ahora sí vamos a disfrutar de nuestra relación porque lo he hecho desde el día que comenzamos, que entorno a nosotros se generó una cacería, comentarios malos, morbo, polémica, novela porque a muchos les gusta generar notas que vendan y eso se entiende y por eso yo mantuve un perfil bajo con ella.

-¿Cómo la ha incluido en Dancing? ¿Ensayan juntos?

No, no, pero me apoya completamente. Majo sabe del poco tiempo que me queda para tantas cosas que hago en el día a día, que tengo que repartirme entre mis compromisos personales, los programas que tengo, las clases de aviación y ahora el programa, ella de hecho, me ha ayudado a ordenarme, me hizo un cronograma y ya sé qué tengo que hacer cada día, me hace meriendas y me manda con lonchera, también me escucha quejarme cuando estoy frustrado, por eso le digo que es un apoyo muy bonito.

-¿La tiene en mente para la gala en la que llevan invitados?

No sé cómo será, todo sea por darle algo bonito al público, pero vamos a ver, yo sé que somos personas públicas, pero también quiero tener cuidado y guardarme algunas cosas para mí, pero ahora que me lo decís vamos a ver qué se nos ocurre.