Mauricio Hoffman reveló por qué a Bryan Ganoza no le fue bien este domingo en Dancing

Bryan Ganoza y Jazhell apenas tuvieron 19 puntos en su primera presentación. (Lilly Arce Robles.)

El presentador de De boca en boca Mauricio Hoffman reveló por qué a Bryan Ganoza no le fue tan bien en la presentación de este domingo.

Según Mau, a Ganoza la producción de Dancing with the Stars le pidió que no iniciara con su Macabro tour en estos días porque era muy importante que se enfocara en el programa de baile, algo que el cantante no aceptó, pues ya tenía los planes más que avanzados para sus presentaciones.

A Bryan Ganoza solo le llegaron unas 150 personas en el inició del Macabro Tour

Eso le habría costado caro, ya que en el ensayo general del sábado anterior tuvo un lagunazo y se le olvidó parte de su coreografía y por más que lo intentó este domingo, no pudo llegar al nivel tan alto que tienen los demás participantes, incluido a Hoffman, que cada vez lo hace mejor.

Ni modo, seguramente Bryan pensó que podría llevar de la mano ambos campos y ya vio que no.