Mauricio Hoffman y Majo Ulate: “Paso tocándolo y nalgueándolo”

Mauricio Hoffman y María José Ulate estrenaron este viernes su tan esperando pódcast en el que prometieron acercarse más a las personas que los siguen, que están pendientes de su relación y que les tiran buena vibra.

El primer episodio de este proyecto de la pareja se llamó “Nuestra primera vez” y por supuesto que generó mucho morbo y expectativa.

Mauricio Hoffman y María José Ulate lanzaron su pódcast llamado "Divagueando".

“No puedo creerlo porque tenemos demasiado hablando de este proyecto, por allá cenando o desayunando y ahora estamos aquí sentados”, dijo Majo, al inicio.

“Hoy comienza este proyecto, mi amor, qué lindo. Aquí estamos, juntos y para conversar un poco de nosotros”, respondió Mau.

“Hay mucha gente que nos ha apoyado en todas las etapas de la relación y en esta en la que estamos es en la que queremos compartir un poco de nuestra relación con ustedes”, agregó la maquillista.

Antes de empezar a hablar del título del primer episodio, aclararon que no necesariamente sería un tema sexual, como muchos seguramente se lo imaginaron.

“La gente es muy cochina y se imagina cosas que no son porque estoy segura que hay un gran porcentaje de gente que pensó que íbamos a hablar literalmente de la primera vez (sexualmente hablando) pero hay muchos tipos de primeras veces”, aclaró Majo.

Ya entrando en materia, empezaron a hacerse diferentes preguntas para conocerse un poco más. Señalaron que este primer episodio sería como una especie de introducción, pero que ya en los próximos tratarán temas en específico, incluso con algunos invitados.

Una de las preguntas interesantes fue la que ella le hizo al macho: “¿Qué fue lo primero que pensaste al conocerme?”

La respuesta de Mau fue muy romántica: “Me encantaba que fueras una persona tan auténtica, sensible y relajada, con una manera muy sencilla de ver la vida y eso fue lo que me encantó”.

Mauricio Hoffman y Majo Ulate ya no esconden su amor. Foto; Eloy Mora

Después fue el turno de responder una pregunta picante de Majo, donde reveló que es una tocona.

“A mí me gusta todo, es más que evidente y creo que Mau se da cuenta porque yo paso toquetéandolo todo el día, piropeándolo y abrazándolo, me gusta mucho, pero la trompita... Aparte me gustan otras cosas, me gusta nalguearlo a cada rato”, comentó.

Hoffman le pidió que mejor le bajaran dos rayitas, pues las cosas se estaban poniendo hot.

En otra parte de la conversación, Majo señaló que el primer momento en que le gustó Mau fue porque un amigo gay ( ¿con copete?) le empezó a decir que el macho estaba muy guapo y así fue cómo ella empezó a notar que lo que le decía su compa era real.

“Lo vi todo, lo detallé demasiado bien de abajo arriba, que las piernitas, que las nalguitas, que los bracitos, que la boquita...”, contestó Ulate.

El pódcast lo graban en los estudios Fepso en La Guácima de Alajuela y se puede escuchar en las diferentes plataformas de pódcast como Spotify, Apple, entre otras.