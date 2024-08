Mauricio Hoffmann desmiente que su papá esté mal de salud y habló del futuro de Sábado Feliz

Nelson Hoffmann creó Sábado feliz hace 24 años y desde entonces es quien lo produce.

La supuesta salida de Nelson Hoffmann de Teletica sorprendió a propios y extraños, pero no así a su hijo, Mauricio Hoffmann, quien sabía de primera mano que solo se trata de un rumor y que Sábado Feliz seguirá al aire bajo la producción de su padre.

El también presentador de De boca en boca dijo a La Teja que esta situación más bien los hizo analizar: “sí hay que ponerse a pensar en el retiro”, pero no precisamente porque se vaya a dar en este momento.

Don Nelson tiene 24 años de producir este espacio sabatino en canal 7 y su hijo quiso, además, dejar muy claro que él está muy bien de salud, a sus 74 años.

“No sé por qué razón nació el rumor de que mi papá se quería retirar, no quiero hablar de más, pero no sé a raíz de qué salió el rumor. El caso es que esto simplemente nos pone a pensar a nosotros de forma responsable y decir: “¡claro, ya mi papá está grande!’, en algún momento él va a tener que retirarse, ¡claro!, es la forma natural de la vida, pero de momento, mi papá está bien de salud, no como se dijo en algunas páginas que por una supuesta enfermedad estaba dejando el programa, eso es completamente falso. Él está bien de salud, bien con su energía, el programa está muy bien en rating, está bien comercialmente, gracias a Dios todo está bien”, dijo.

Mauricio Hoffmann aseguró que su padre, Nelson Hoffmann, está muy bien de salud y que no se va de Teletica. Instagram

El “Macho” aclaró, además, que evidentemente el tema de su jubilación la van a tener que tocar en algún momento como familia y qué rumbo tomaría el programa, pero que a la fecha no han tenido esa conversación.

“Evidentemente, sí vamos a conversar y ver las proyecciones del programa y cuando se tenga que dar la transición del espacio a la persona que crean conveniente, pues así lo vamos a hacer. Mi papá está con toda la apertura, obviamente, es un proceso y son etapas de la vida”, señaló.

Solo el tiempo lo dirá

Mau reconoció que para él sería un honor quedar al frente de Sábado Feliz el día que su papá decida que es hora de descansar, pero que igual respetará las decisiones que tome el canal, porque el espacio les pertenece a ellos.

El presentador agregó que solo “el tiempo” y “las reuniones” dirán cuál es el paso a seguir con el programa, pero que de momento todo se mantiene igual.

“Para mí es un honor y sé la gran responsabilidad que conlleva, es un programa que ha estado al aire por 24 años y cuánto le ha dejado a las familias costarricenses. Nosotros sabemos lo que significa este programa o lo que ha significado para las familias de este país, porque el espacio le ha ayudado a mucha gente y eso es lo que realmente a nosotros, como parte de la producción, es lo que nos llena”, agregó.

Sábado feliz es presentado por Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann. (Diana Mendez)

Hoffmann aclaró que el día que don Nelson decida dejar la televisión lo hará saber de su propia boca y no por rumores de pasillo.

“Él es de esas personas que más bien son las que dicen: ‘ya estoy cansando, pero no sé qué haría si no tengo que venir a bretear’, él es de esas personas. Si por él fuera llega hasta sus últimos días bretenado con el programa, pero sabemos que hay decisiones que se tienen que ir tomando en conjunto, esto es un programa de mi papá en sociedad con Teletica, por lo que son decisiones que se tienen que tomar en conjunto, como en toda relación negocios”, concluyó.